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Por Redacción Red43

Violencia de género: Condena por amenazas y tenencia de arma

Un hombre fue condenado mediante un juicio abreviado tras reconocer amenazas de muerte contra su expareja y la tenencia ilegal de un revólver calibre .38. 
Por Redacción Red43

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La Fiscalía alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la defensa, tras concluir la investigación del caso.  Hugo Claudio Beroiza reconoció haber cometido los dos hechos por los que lo acusó la Fiscalía.

 

La procuradora de Fiscalía, Paula Bestene, presentó, junto a la Defensa Pública, el acuerdo que resultó homologado por la jueza en la misma audiencia. El juicio abreviado es un mecanismo legal donde el acusado reconoce haber cometido el delito y acepta la sanción acordada entre los fiscales y sus abogados defensores, evitando así la realización de un debate oral y público.

 

Amenaza directa y secuestro del arma

 

Los hechos investigados ocurrieron en enero de este año. Según determinó la investigación fiscal, Beroiza se presentó en la vivienda de su expareja, donde la insultó y la amenazó directamente de muerte exhibiendo un revólver calibre .38.

 

Horas más tarde, tras la denuncia correspondiente, las autoridades policiales realizaron un allanamiento en el domicilio del agresor. Durante la diligencia, los efectivos secuestraron sobre la cama del imputado un revólver, respecto del cual Beroiza no contaba con la documentación ni los permisos legales exigidos para la tenencia de armas.

 

Para concretar el acuerdo y dictar la condena, la Fiscalía reunió un conjunto de evidencias decisivas que incluyeron:

 

Testimonios e informes psicológicos: La declaración formal de la víctima y las pericias profesionales que dieron cuenta del impacto emocional y el estado anímico en el que quedó tras el hecho.

 

Peritajes técnicos y material fílmico: Informes balísticos que confirmaron que el arma secuestrada funcionaba perfectamente, sumado a registros de cámaras de seguridad que ubicaron al vehículo del agresor en las inmediaciones del lugar al momento del incidente.

 

Antecedentes: Confirmación oficial de que el acusado no registraba condenas penales previas.

 

Reglas de conducta y prohibición estricta de contacto

 

Esta es la primera condena para el acusado, quién hasta el momento no contaba con antecedentes penales. Beroiza deberá cumplir estrictas reglas de conducta para mantener la modalidad de prisión en suspenso, en caso contrario cumplirá la condena en prisión efectiva.

 

 

 

R.G

 

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