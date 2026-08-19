Se le apagaba y encendía el celular: horas después descubrió préstamos y transferencias millonarias

Un hombre de Perito Moreno, Santa Cruz, denunció que detectó movimientos por casi $16 millones en sus cuentas digitales luego de experimentar una serie de problemas con su teléfono celular.

Según la denuncia, la situación ocurrió el domingo 16 de agosto. Durante buena parte de la jornada, el dispositivo comenzó a apagarse y encenderse de manera reiterada. En determinado momento, incluso le solicitó un reconocimiento facial para volver a funcionar.

Cerca de las 19, el teléfono volvió a apagarse, esta vez por falta de batería. Después de conectarlo al cargador y recuperar el funcionamiento, el hombre decidió ingresar a sus billeteras virtuales para comprobar que todo estuviera en orden.

Fue entonces cuando encontró movimientos que, según aseguró, no había realizado. Entre las operaciones detectadas había préstamos gestionados sin su consentimiento y transferencias posteriores hacia distintas cuentas y plataformas financieras.

De acuerdo con la denuncia, los movimientos involucraron cuentas de Mercado Pago, BNA+ y Naranja X. Desde allí se habrían realizado transferencias hacia otros servicios financieros.

Entre las operaciones informadas aparece una transferencia de $1.100.000 hacia una cuenta vinculada con Claro Pay. También figuran dos movimientos de $1.731.400 cada uno, uno con destino a Lemon Cash y otro hacia Fiwind Pay.

A esto se sumó una transferencia de $3.000.000 dirigida a Personal Pay. En total, el perjuicio económico denunciado alcanzaría los $15.872.800.

La investigación deberá determinar de qué manera se produjo el acceso a las cuentas, quiénes realizaron las operaciones y cuál fue el recorrido del dinero. También se analizará si existe alguna relación entre los movimientos denunciados y los inconvenientes que presentó el teléfono durante esa jornada.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Las Heras, que deberá avanzar sobre la titularidad de las cuentas receptoras y la identificación de los responsables.

Cómo proteger las cuentas y evitar este tipo de situaciones

Ante comportamientos extraños del teléfono, como apagados reiterados, bloqueos o solicitudes de acceso inesperadas, es recomendable revisar inmediatamente las cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al dispositivo.

También es importante activar la autenticación en dos pasos cuando esté disponible, utilizar claves diferentes para cada servicio y evitar compartir códigos de verificación, contraseñas o datos de acceso.

Si se detecta una operación que no fue realizada por el titular, se debe informar de inmediato a la entidad correspondiente, bloquear los medios de acceso comprometidos y realizar la denuncia ante las autoridades.

A.M.D