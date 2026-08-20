Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 20 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Francisco Adorni
20 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Francisco Adorni justificó ante la Justicia su declaración patrimonial: dijo que se confundió con un cero

El hermano del vocero presidencial declaró de forma espontánea para evitar la indagatoria. Aseguró que anotó 130 millones de pesos en vez de 13 millones en un préstamo y defendió el origen legal de sus bienes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Francisco Adorni, contador público y hermano del ex-vocero presidencial Manuel Adorni, realizó una presentación espontánea ante los tribunales federales para aportar documentación y brindar explicaciones sobre las presuntas inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. Con esta medida procesal, busca aclarar el origen de sus bienes y evitar una eventual citación a indagatoria en el marco de la causa que analiza su evolución patrimonial.

 

 

La justificación sobre el monto de la deuda

 

 

En el escrito presentado ante la sede judicial, el profesional sostuvo que la diferencia más significativa registrada en sus presentaciones obedeció a un error de tipeo. Según su descargo, al consignar un pasivo financiero declaró por equivocación una cifra de $130 millones en lugar de los $13 millones correspondientes, remarcando que no existió intención deliberada de falsear u omitir datos ante los organismos de control.

 

 

Las rectificaciones y el análisis judicial

 

 

La investigación judicial se originó a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y busca determinar si las variaciones patrimoniales responden a fallas formales o a una omisión voluntaria. El expediente incluye el análisis de distintas rectificaciones realizadas sobre valuaciones de inmuebles, rodados, cuentas bancarias y consumos de tarjetas de crédito, así como la posterior incorporación de fondos en efectivo que fueron atribuidos a una herencia familiar.

 

A partir del descargo y los comprobantes adjuntados por la defensa, la fiscalía continuará con el cotejo técnico y pericial de la documentación para definir los próximos pasos procesales en la causa.

 

 

A.D.M

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente de tránsito en avenidas Perón y Alvear
2
 Comenzó el juicio contra un enfermero por la sustracción de morfina
3
 Operaron de urgencia a un hombre herido en Esquel: Investigan las causas
4
 Noche violenta en Esquel: un herido de gravedad y tres allanamientos
5
 ¿Qué es Luma? La nueva herramienta que estará disponible las 24 horas
1
 La sífilis marcó un nuevo récord nacional y crecen los diagnósticos en recién nacidos
2
 Francisco Adorni justificó ante la Justicia su declaración patrimonial: dijo que se confundió con un cero
3
 La nueva estafa digital que usa el nombre de ARCA: cómo reconocer el engaño y evitar caer en la trampa
4
 Torres ratificó la potestad de Chubut sobre Futaleufú: “Los recursos son de las provincias”
5
 Chubut fortalece el talento científico con nuevas becas postdoctorales cofinanciadas junto al CONICET
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -