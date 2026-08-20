Francisco Adorni justificó ante la Justicia su declaración patrimonial: dijo que se confundió con un cero

Francisco Adorni, contador público y hermano del ex-vocero presidencial Manuel Adorni, realizó una presentación espontánea ante los tribunales federales para aportar documentación y brindar explicaciones sobre las presuntas inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. Con esta medida procesal, busca aclarar el origen de sus bienes y evitar una eventual citación a indagatoria en el marco de la causa que analiza su evolución patrimonial.

La justificación sobre el monto de la deuda

En el escrito presentado ante la sede judicial, el profesional sostuvo que la diferencia más significativa registrada en sus presentaciones obedeció a un error de tipeo. Según su descargo, al consignar un pasivo financiero declaró por equivocación una cifra de $130 millones en lugar de los $13 millones correspondientes, remarcando que no existió intención deliberada de falsear u omitir datos ante los organismos de control.

Las rectificaciones y el análisis judicial

La investigación judicial se originó a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y busca determinar si las variaciones patrimoniales responden a fallas formales o a una omisión voluntaria. El expediente incluye el análisis de distintas rectificaciones realizadas sobre valuaciones de inmuebles, rodados, cuentas bancarias y consumos de tarjetas de crédito, así como la posterior incorporación de fondos en efectivo que fueron atribuidos a una herencia familiar.

A partir del descargo y los comprobantes adjuntados por la defensa, la fiscalía continuará con el cotejo técnico y pericial de la documentación para definir los próximos pasos procesales en la causa.

A.D.M