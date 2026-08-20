Chubut fortalece el talento científico con nuevas becas postdoctorales cofinanciadas junto al CONICET

El 1 de agosto comenzaron formalmente las nuevas Becas Internas Postdoctorales Cofinanciadas, correspondientes a la convocatoria 2025, una iniciativa conjunta entre el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Las nuevas becas tienen una duración de tres años y permitirán fortalecer investigaciones vinculadas con áreas estratégicas para el desarrollo científico, productivo, social y ambiental de la provincia.

Con la incorporación de tres nuevos profesionales, el programa alcanza un total de 41 becarios activos, de los cuales 35 corresponden a becas doctorales y 6 a becas postdoctorales, consolidando una política de acompañamiento a la formación de recursos humanos altamente calificados y al desarrollo de conocimiento científico en Chubut.

Entre las nuevas investigaciones se encuentra el proyecto de la doctora Alejandra Beatriz Matarrese, quien desarrollará el trabajo denominado “Relevamiento y estudio de colecciones arqueológicas en museos rurales de la provincia del Chubut: puesta en valor del patrimonio cultural para el fortalecimiento identitario y el desarrollo del turismo científico”. Su lugar de trabajo será el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH - CCT CONICET CENPAT), bajo la dirección de la doctora Laura Lihue Caruso.

Por su parte, la doctora Alessandra Tatiana Pasti llevará adelante el proyecto “Selección y evaluación de indicadores ecológicos para la pesquería de arrastre de langostino patagónico Pleoticus muelleri que opera en Patagonia Central, como herramienta para la gestión pesquera basada en los ecosistemas”. La investigación se desarrollará en el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales (INSHIS - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB), bajo la dirección del doctor David Eduardo Galván y la codirección del doctor Gonzalo Pérez Álvarez.

Finalmente, el doctor Franco Matías Sosa iniciará su etapa postdoctoral con el proyecto “Alimento funcional elaborado con músculo de pescados subutilizados mediante fermentación controlada con cepas de bacterias ácido lácticas de origen marino”. Su lugar de trabajo será la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS - UNPSJB), bajo la dirección de las doctoras Marisol Vallejo y Carmen Adriana Campos. Sosa fue anteriormente becario doctoral cofinanciado por la Provincia y el CONICET hasta el mes de julio y, a partir de agosto, continúa su trayectoria científica con esta nueva beca postdoctoral.

Formación y consolidación de investigadores

Las tres nuevas líneas de investigación reflejan la diversidad de áreas estratégicas que aborda el programa, con proyectos vinculados al patrimonio cultural y el turismo científico, la gestión sostenible de los recursos pesqueros y el desarrollo de alimentos funcionales a partir del aprovechamiento de recursos marinos subutilizados.

A través de esta política de cofinanciamiento, el Gobierno del Chubut acompaña la formación y consolidación de investigadores, promoviendo la generación de conocimiento vinculado con las necesidades y oportunidades de la provincia. El trabajo conjunto con el CONICET permite, además, fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas instaladas en el territorio y favorecer la vinculación entre investigación, desarrollo productivo y demandas sociales.

De esta manera, el programa de becas cofinanciadas continúa consolidándose como una herramienta para fortalecer el sistema científico y tecnológico provincial, generar oportunidades para jóvenes profesionales y promover investigaciones que aporten al desarrollo sostenible y al crecimiento de Chubut.

R.G