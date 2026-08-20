La nueva estafa digital que usa el nombre de ARCA: cómo reconocer el engaño y evitar caer en la trampa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre una ola de correos electrónicos falsos que buscan engañar a los vecinos para sacarles plata y robarles información personal. Los mensajes copian el logo y los colores del organismo para que la gente entre a páginas truchas.

Cómo funciona la estafa

El mail avisa sobre un supuesto paquete del exterior retenido en la aduana y dice que para liberarlo hay que pagar hasta $200.000. El mensaje trae un link que manda directo a una página web falsa, armada para parecerse a la de ARCA.

En ese sitio piden completar datos, hacer el pago y subir fotos de adelante y de atrás del DNI con la excusa de verificar quién sos. Con esa foto del documento, los estafadores pueden sacar préstamos, abrir cuentas en billeteras virtuales o hacer compras a nombre de la víctima.

Qué hacer para no caer y cómo actuar

Desde el organismo remarcaron que nunca piden fotos del documento por correo ni mandan enlaces para cobrar trámites. Para revisar cualquier notificación real o deuda pendiente, hay que entrar siempre por cuenta propia a la página oficial con CUIT y Clave Fiscal.

Si ya hiciste el pago o la transferencia, tenés que llamar urgente a tu banco o billetera virtual para pedir el bloqueo de la cuenta o anular el movimiento. Si mandaste la foto del DNI, conviene hacer la denuncia policial de inmediato y revisar los movimientos bancarios para evitar que saquen créditos a tu nombre.

A.M.D