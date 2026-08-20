Esquel inauguró el módulo 2 del relleno sanitario

La Planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de Esquel inauguró un nuevo módulo destinado a ampliar la capacidad de disposición de residuos y avanzar en el cierre del módulo 1, que se encontraba próximo a completar su capacidad operativa.

Mariana López Rey, responsable de la planta, destacó la importancia de la obra y el trabajo realizado para concretarla. “Es un día muy importante, porque es una obra que venimos planificando desde el inicio de la gestión”, señaló.

“Esto nos da tranquilidad, tenemos capacidad para disponer residuos. No quiere decir que es la solución ambiental, tenemos mucho trabajo por delante, pero sí la tranquilidad de poder trabajar para clausurar el módulo 1”, explicó.

Según indicó, el objetivo es comenzar a operar en el nuevo módulo alrededor del 7 de septiembre.

López Rey explicó que la estructura cuenta con distintos sistemas de protección y control ambiental. “Bueno, parece un pozo, pero no lo es. Es una obra de ingeniería”, remarcó.

La vida útil está estimada en cinco años, aunque dependerá de la cantidad de residuos que ingresen y del nivel de compactación. “Tenemos que lograr que sea lo máximo posible, es una obra muy costosa, cuanto más nos dure más fácil es amortizarla”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de aumentar la recuperación de materiales y la separación en origen. Actualmente ingresan más de 30 toneladas diarias provenientes de Esquel, a las que se suman entre 12 y 15 toneladas diarias de Trevelin, aproximadamente.

La responsable del GIRSU también señaló que el nuevo módulo representa una inversión realizada con fondos de los vecinos de Esquel y se refirió a la discusión sobre su utilización. “Este módulo fue con el aporte de todos los vecinos de Esquel, el dinero de todos los vecinos de Esquel”, afirmó.

Por otra parte, explicó que el cierre del módulo 1 requerirá una obra específica. “La clausura es un trabajo técnico, se requiere un proyecto también”, indicó.

“Entonces requiere un trabajo ahora de clausura y posterior de monitoreo”, concluyó López Rey.

R.G