El Campeonato Infantil Patagónico, la gran apuesta del Club Andino Esquel

El Centro de Actividades de Montaña La Hoya volverá a vestirse de fiesta desde el 31 de agosto al 5 de septiembre ya que albergará la 51º Edición del Campeonato Infantil Patagónico (CIP - FIS) de esquí.

Tras el rotundo éxito del reciente Patagónico de Escalada Deportiva, el Club Andino Esquel (CAE) reafirma su compromiso e incansable labor organizativa para recibir a cientos de jóvenes esquiadores de la región.

Con muchos años de historia y un legado de tradición deportiva, Esquel se prepara para reencontrarse con uno de los encuentros más emblemáticos de los deportes invernales: el Campeonato Infantil Patagónico (CIP - FIS), torneo que regresa a la zona después de 15 años

Desde su nacimiento en 1968 bajo la denominación de Campeonato Regional Infantil Patagónico (CRIP), esta cita deportiva se consagró como el punto de encuentro clave para unir a jóvenes promesas del esquí de Argentina y Chile. Con el cambio de milenio, en el año 2000, la competencia adoptó el formato internacional avalado por la Federación Internacional de Esquí (FIS), consolidando su prestigio en toda la Patagonia continental.

UNA TRADICIÓN RENOVADA Y UN ESFUERZO SIN PAUSAS

Recibir el Patagónico no es una tarea menor, pero el Club Andino Esquel (CAE) vuelve a asumir el desafío con la dedicación que lo caracteriza. La Hoya cuenta con una rica memoria siendo sede del certamen en las ediciones de 1975, 1979, 1983, 1992, 1998, 2004 y 2011. Este año, el cerro volverá a ser el escenario donde el deporte, la amistad, la camaradería y la pasión por las pistas se fusionen.

Detrás de este gran acontecimiento hay un trabajo colosal y silencioso de directivos, socios, colaboradores y familias del club. La comisión y el equipo del CAE vienen de desplegar una logística impecable con la reciente realización del Patagónico de Escalada Deportiva, y sin pausa alguna, volcaron de inmediato todos sus esfuerzos en la puesta a punto de la infraestructura, alojamiento, coordinación técnica y gastronomía para recibir a las delegaciones del CIP. Este sacrificio constante demuestra la pasión e imparable vocación deportiva que impulsa a la institución esquelense.

MUCHO MÁS QUE UNA COMPETENCIA

El Campeonato Infantil Patagónico no representa solamente una cita deportiva de alto rendimiento infantil; es un verdadero motor para la actividad turística, cultural y social de Esquel. Gracias al esfuerzo incansable del Club Andino Esquel, la montaña vuelve a cobrar vida con las risas, los sueños y la destreza de las futuras promesas del esquí andino.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CIP - FIS 2026)

Las actividades combinarán exigencia deportiva en la montaña con momentos de fraternidad en la ciudad:

Lunes 31 de agosto:

10:00 a 13:00 hs: Esquí Libre en el cerro.

13:00 a 14:30 hs: Almuerzo de delegaciones en el Refugio del CAE en La Hoya.

18:00 a 19:30 hs: Inauguración Oficial de la 51º Edición del CIP - FIS en el Gimnasio Municipal de Esquel.

19:30 a 20:30 hs: Entrega de Kits a Atletas y Reunión de Competencia en la Sociedad Rural de Esquel.

20:30 hs: Cóctel de bienvenida y posterior cena en la Sociedad Rural.

Martes 01 de septiembre:

08:30 a 13:30 hs: Competencia de Esquí Alpino.

13:00 a 16:00 hs: Almuerzo en el Refugio del CAE en La Hoya.

14:30 a 16:30 hs: Competencia de Esquí de Fondo.

19:00 hs: Premiación del día en la Sociedad Rural de Esquel, seguida de reunión técnica y cena.

Miércoles 02 de septiembre:

08:30 a 13:30 hs: Competencia de Esquí Alpino.

13:00 a 16:00 hs: Almuerzo de delegaciones en el Refugio del CAE.

14:30 a 16:30 hs: Competencia de Esquí de Fondo.

19:00 hs: Ceremonia de Premiación en la Sociedad Rural de Esquel, reunión técnica y cena.

Jueves 03 de septiembre:

08:30 a 13:30 hs: Jornada decisiva de Esquí Alpino.

14:30 a 16:30 hs: Competencia de Esquí de Fondo.

19:00 hs: Premiación en la Sociedad Rural.

19:00 a 20:00 hs: Asamblea del CIP y cóctel de camaradería con delegados y familias.

Viernes 04 de septiembre:

08:30 a 16:00 hs: Día de reserva por eventual mal tiempo para pruebas de Esquí Alpino/Fondo, o jornada de Esquí Libre.

21:00 a 00:00 hs: Fiesta de Cierre para todos los atletas del CIP.

Sábado 05 de septiembre:

Desayuno y Check-Out de las delegaciones visitantes.

(Nota: La programación diaria estará sujeta a evaluación según las condiciones meteorológicas en la montaña).