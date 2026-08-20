Chubut reunirá a los principales sectores productivos e industriales de la Patagonia

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles de la presentación oficial de EVENPa 2027, el evento empresarial y multisectorial que reunirá en Puerto Madryn a cientos de PyMEs, proveedores y referentes de los principales sectores productivos e industriales de la Patagonia.

“Todo lo que demanda el mundo está acá. Por eso tenemos que organizarnos, reunirnos y discutir cómo vamos a utilizar nuestros recursos y qué queremos para nuestro futuro”, sostuvo el mandatario.

La cuarta edición de la Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria y Negocios es impulsada por Cima Patagonia y se desarrollará entre el 15 y el 17 de abril del próximo año en la ciudad del Golfo. La propuesta incluirá exposiciones, rondas de negocios y espacios de capacitación orientados a fortalecer la vinculación empresarial, generar nuevas oportunidades comerciales y promover el desarrollo productivo de toda la región.

Del lanzamiento participaron también el vicegobernador Gustavo Menna; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Sergio Bustos; el presidente de Cima Patagonia, Guillermo López; y el director de EVENPa, Sergio Pérez; además de diputados provinciales, funcionarios y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

Recursos y ventajas comparativas

Durante su discurso, Torres destacó el rol estratégico que ocupa Puerto Madryn dentro de la matriz productiva provincial y sostuvo que la ciudad tiene “un lugar protagónico” en la discusión sobre el desarrollo futuro de Chubut.

“Cuando discutimos el futuro, discutimos también una industria electrointensiva que Puerto Madryn ya tiene y de la cual es una ciudad referente”, señaló.

“Puertos de aguas profundas, extensión territorial, los mejores rindes de viento del mundo, recurso humano y universidad: es muy difícil encontrar todas esas ventajas comparativas en un solo lugar”, manifestó el gobernador, y consideró que Puerto Madryn “va a ser un polo industrial y productivo muy importante en esta discusión”.

Trabajo en equipo

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre destacó el crecimiento sostenido de EVENPa y la magnitud que tendrá su próxima edición.

“Se ha superado edición tras edición. Hoy estamos pensando en 2027 con una vara muy alta después de lo que sucedió en el último encuentro que tuvimos en la ciudad”, remarcó.

Asimismo, señaló que “con el gobernador estamos convencidos de seguir potenciando el polo industrial de nuestra provincia, con un acompañamiento muy fuerte de los sectores público y privado y trabajando en equipo, porque es la única manera de generar más actividad económica en una provincia con tantas riquezas”.

Jerarquización del puerto

En tanto, el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Sergio Bustos, destacó la realización del evento en el predio portuario y señaló que la iniciativa “acompaña el trabajo que venimos realizando para jerarquizar el puerto, ser más eficientes y generar más espacios de trabajo”.

“El puerto es un gran generador de actividad y, en estos tiempos de inserción internacional, recibir en este espacio un evento de esta magnitud, que representa a toda la Patagonia, va a dar frutos importantes”, sostuvo.

Posicionamiento de Chubut y la Patagonia

El presidente de Cima Patagonia, Guillermo López, señaló que “encontrarnos, vincularnos e incrementar nuestros negocios siempre fueron los objetivos de EVENPa”.

Asimismo, aseguró que desde la entidad “queremos darle a Puerto Madryn, a Chubut y a la Patagonia el lugar que merecen dentro del entramado productivo del país”, y destacó el acompañamiento del gobernador Ignacio Torres: “Su presencia marca la importancia que tiene este evento y el desarrollo del sector para el Estado provincial”.

Más de 20 sectores participantes

Durante la presentación se dieron a conocer los principales lineamientos, características y novedades de la exposición, que reunirá a empresas, PyMEs, instituciones, organismos y referentes de más de 20 sectores productivos e industriales.

La cuarta edición se desarrollará en el predio de la Administración Portuaria de Puerto Madryn y tendrá como ejes centrales dos áreas estratégicas para el futuro productivo de la región: el comercio exterior y las nuevas tecnologías.

Tras la edición 2025, que reunió a 617 empresas e instituciones, EVENPa 2027 convocará durante tres jornadas a representantes de los sectores de petróleo, gas y GNL; energías renovables, energía eólica e hidrógeno verde; construcción; metalmecánica; comercio exterior; logística; puertos; aluminio; servicios navales; tecnología marina; minería; ingeniería; ambiente; seguridad; pesca; TIC, inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT); servicios profesionales; investigación; sustentabilidad; financiamiento; salud laboral y turismo.

R.G