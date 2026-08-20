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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Arrancará este viernes el Torneo Faty 2026 de Futsal Femenino

Será en el Gimnasio Municipal de Paso de Indios. La pelota vuelve a rodar con el corazón
Por Redacción Red43

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Hay torneos que son números, tablas y puntos. Y hay otros, como este, donde cada jugada lleva consigo una huella imborrable. Este viernes por la noche, el Gimnasio Municipal de Paso de Indios volverá a latir al ritmo del mejor futsal femenino de la región, cuando comience la segunda edición del Torneo Faty 2026, organizado por el club FC Paso de Indios.

 

 

No es un certamen más. En la cancha no solo habrá estrategia y destreza; habrá memoria, afecto y ese abrazo colectivo para homenajear a la querida y recordada Fátima Ñanculeo.

 

Llegó el momento de calzarse los botines, pisar la cancha con la cabeza en alto y demostrar la pasión, el esfuerzo y el talento de un fútbol femenino que no para de crecer en nuestro interior.

 

 

FIN DE SEMANA A PLENO EN PASO DE INDIOS

 

Un total de ocho equipos, llegados desde diversos rincones de la provincia, le darán vida a un fin de semana que promete ser una verdadera fiesta deportiva. La competencia estará dividida en dos zonas:

 

Zona 1: Belgrano (Paso de Indios), Deportivo Javito (Trelew), Suela 12 (Paso del Sapo) y FC Paso de Indios.

 

Zona 2: La 16 (Rawson - vigentes campeonas), Deportivo Malvinas (Gobernador Costa), Alma Libre (Gastre) y Las Plumas TV (Las Plumas).

 

El silbato inicial sonará este viernes 21 de agosto con una triple jornada imperdible para acompañar desde las tribunas:

 

21:30 hs: Belgrano vs. Dep. Javito

 

22:30 hs: FC Paso de Indios vs. Suela 12

 

23:30 hs: Alma Libre vs. Las Plumas TV

 

La primera fecha se completará el sábado a las 10:00 hs con el cruce entre las vigentes defensoras del título, La 16 de Rawson, y Deportivo Malvinas de Gobernador Costa.

 

Se viene un fin de semana de gloria, de reencuentros y de emoción a flor de piel. La mesa está servida y la pelota lista para honrar a Faty como ella se merece: jugando con el alma.

 

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