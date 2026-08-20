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Por Redacción Red43

Cine y filosofía: proyectarán “El Retorno” en el Centro Cultural Esquel Melipal

La actividad será este domingo 23 de agosto a las 18:00 horas y combinará la proyección de la película de Uberto Pasolini con un espacio de análisis y reflexión. La entrada tendrá un valor de $6.000.
Por Redacción Red43

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El taller de cine y filosofía “Lo que una imagen puede” realizará este domingo 23 de agosto una nueva jornada en el Centro Cultural Esquel Melipal, donde se proyectará y analizará “El Retorno” (2024), dirigida por Uberto Pasolini.

 

La función comenzará a las 18:00 horas y está destinada a público joven y adulto. La película, de 116 minutos, propone una mirada introspectiva sobre el regreso de Odiseo a Ítaca, luego de años atravesados por la guerra, el dolor y la muerte.

 

 

 

Lejos de centrarse en los elementos míticos del relato, la propuesta de Pasolini aborda el regreso de un hombre que intenta recuperar su lugar en el mundo y reconstruir su propia humanidad.

 

La actividad tendrá un valor de $6.000 por persona. Para realizar reservas, los interesados pueden comunicarse al 2945 595635.

 

 

 

R.G

 

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