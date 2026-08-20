La Legislatura aprobó transporte gratuito para personal del COSE y del Instituto Penitenciario

Los diputados provinciales aprobaron en la sesión ordinaria que la Legislatura realizó hoy jueves dos convenios impulsados del Gobierno Provincial por los cuales el personal del COSE y del Instituto Penitenciario Provincial, ubicados en ambos casos entre Trelew y Puerto Madryn, podrán trasladarse en transporte público en forma gratuita para ir a trabajar.

En relación con el transporte al COSE, la diputada de Despierta Chubut Sonia Cavagnini, presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, expuso: “Este convenio responde a una situación concreta que afecta diariamente a quienes trabajan en ese centro, y es conocido por todos nosotros, ya que sabemos que está ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, a la vera de la Ruta 3, cuestión que dificulta que los empleados puedan transportarse con facilidad y garantizar la presencia en el trabajo”.

“Es una herramienta que realmente viene a resolver esta problemática. Este convenio se realiza con el Ministerio de Desarrollo Humano, que presta servicios en este establecimiento, para acceder al transporte público sin cargo a todos aquellos que viven en Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio”, detalló.

“Las empresas que brindan ese servicio son la Línea 28 de Julio, Mar y Valle, Autotransporte Ceferino, Transporte Rawson y Transporte Bahía, de acuerdo a los recorridos asignados en cada una de las necesidades. Además, la cantidad de beneficiarios deberá ser informada mensualmente y cualquier alta y baja deberá informarse en el término de 72 horas, de acuerdo a que se produzcan en el transcurso del mes”, puntualizó.

En la misma línea, la diputada Paulina Hogalde (Despierta Chubut), expuso que los trabajadores del Instituto Penitenciario Provincial N° 1, ubicado en el Kilómetro 144 de la Ruta 3, también tendrán el beneficio de trasladarse en forma gratuita a su lugar de trabajo.

“La Provincia abonará los pasajes de forma mensual y se va a controlar a través del sistema de la tarjeta SUBE junto con un informe de asistencia que se brindará. La vigencia es hasta el 31 de diciembre de este año”, explicó la diputada.

Asignaciones familiares

Además la Legislatura aprobó un proyecto de ley que sustituye el artículo 3º de la Ley I N° 762, con el objetivo de subsanar un error técnico relacionado con la actualización de los importes de las asignaciones familiares de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor Región Patagonia (IPC Región Patagonia) publicado por el INDEC.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, fue aprobado por amplia mayoría con el acompañamiento de los bloques de la oposición, con excepción del diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, quien se abstuvo.

A partir de ahora, las asignaciones de febrero, que se perciben en marzo, se calcularán sobre la base del índice de julio del año anterior a enero del presente, en tanto que las asignaciones de agosto, que se cobran en septiembre, serán calculadas tomando como referencia el índice de los meses de enero a julio del mismo año.

“Este proyecto no elimina ni los derechos ni la actualización semestral y no cambia el índice con el cual se mide, que es el IPC, el Índice de Precios al Consumidor de la región Patagónica que está publicado en el INDEC”, expresó la diputada Sandra Willatowski (Despierta Chubut) al fundamentar el proyecto.

“Lo que estamos haciendo es corregir un error técnico para que las asignaciones correspondientes al mes de febrero, que se perciben en marzo, se tomen como base de validación entre julio del año anterior y enero del año en curso”, ponderó.

“Me parece importante esta modificación para que las normas que determinan las liquidaciones de las asignaciones familiares sean claras, precisas, y que su aplicación no genere absolutamente ninguna duda”, sentenció.

8 por mil

Por otro lado, la Legislatura aprobó el Proyecto de Ley N° 98/26, cuyo objetivo es adecuar y compatibilizar la Ley X N° 15 con el régimen general de recaudación y ejecución fiscal de la Provincia, a cargo de la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECH), a los fines de dotar de mayor eficacia al cobro de la tasa y de las multas derivadas de las actuaciones ante la Secretaría y Subsecretaría de Trabajo, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes.

Para el dictamen correspondiente a este proyecto, el día anterior las Comisiones de Prepuesto y Hacienda; y de Legislación Social, Salud y Trabajo recibieron para evacuar inquietudes sobre el proyecto al director Ejecutivo de la ARECH, Pablo Asnaghi; y a Cecilia Nudelman, coordinadora de Fiscalización del organismo.

El diputado Sergio Ongarato (Despierta Chubut), explicó que el objeto es integrar el régimen de tasas y multas en lo que respecta a lo laboral al sistema de recaudación fiscal provincial; incorpora a la ARECH como organismo recaudador y ejecutor en tasas y multas.

“El resto se mantiene la ley como está en lo que respecta a policía de trabajo y capacitación laboral. La Secretaría de Trabajo mantiene la misma tasa del ocho por mil y lo que cambia es el modelo de cobro de tasas y multas”, dijo.

“La ejecución que hoy realiza la Secretaría de Trabajo la realizará la Agencia de Recaudación y será más rápida y más efectiva, y amplía exenciones a entidades sin fines de lucro”, agregó Ongarato. Y añadió que se espera “mejorar la recaudación, no se crean nuevos impuestos y le permitirá al contribuyente ganar tiempo”.

El proyecto del Ejecutivo fue aprobado con los votos del oficialismo, y de los bloques Familia Chubutense y Primero Chubut-CET.

Oposición

El presidente de la bancada Arriba Chubut, Juan Pais, dijo que no están en contra de que la ARECH concentre la recaudación pero esgrimió que “en plena crisis comercial e industrial, donde Comodoro Rivadavia la está pasando muy mal”, los empresarios se verían perjudicados con esta normativa. “Vamos a agravar el problema. No podemos permitir que esto que hoy es un grito de todo el empresariado de Comodoro se transforme en algo mucho más nocivo”, advirtió.

En la misma línea, el diputado Sergio González (Chubut Unido) cuestionó que “el 8 por mil está desdibujado, está yendo a rentas generales y está siendo utilizado para otro ámbito y es netamente recaudatorio”. Además refirió que “hay una crisis comercial no solo en Comodoro sino en toda la provincia”, que amerita ser tratada.

Acompañamiento

Por el contrario, la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut-CET), señaló que compartió el proyecto con abogados laboralistas y “me dijeron que me quede tranquila que estas modificaciones van a simplificar el sistema”, razón por la cual no dudó en acompañarlo.

R.G