“Impro Fungi”: humor, ciencia y hongos de la Patagonia llegan al Melipal

Esporas Producciones presentará este domingo 23 de agosto “Impro Fungi”, una propuesta que combina humor, ciencia e improvisación para acercar al público al fascinante mundo de los hongos de la Patagonia.

La función será a las 16:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en las avenidas Alvear y Fontana, y estará destinada a toda la familia.

El espectáculo contará con la participación de Diego J. Recagno, quien interpretará a Pedro, un niño curioso que, a través de la improvisación, la poesía y los juegos con el público, transformará los datos científicos en una experiencia entretenida.

La científica Yam Arias será la encargada de compartir información y curiosidades sobre los hongos que se encuentran en la región.

La propuesta busca que grandes y chicos puedan aprender mientras participan de una experiencia interactiva y divertida.

Las entradas tienen un valor de $15.000 por una persona, $25.000 por dos y $30.000 por tres. Para realizar reservas, se puede consultar al 2945 334939.

R.G