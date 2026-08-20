Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 20 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
20 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

“Impro Fungi”: humor, ciencia y hongos de la Patagonia llegan al Melipal

El espectáculo interactivo se presentará este domingo 23 de agosto a las 16:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, con juegos, poesía e improvisación para toda la familia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esporas Producciones presentará este domingo 23 de agosto “Impro Fungi”, una propuesta que combina humor, ciencia e improvisación para acercar al público al fascinante mundo de los hongos de la Patagonia.

 

La función será a las 16:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en las avenidas Alvear y Fontana, y estará destinada a toda la familia.

 

El espectáculo contará con la participación de Diego J. Recagno, quien interpretará a Pedro, un niño curioso que, a través de la improvisación, la poesía y los juegos con el público, transformará los datos científicos en una experiencia entretenida.

 

 

 

La científica Yam Arias será la encargada de compartir información y curiosidades sobre los hongos que se encuentran en la región.

 

La propuesta busca que grandes y chicos puedan aprender mientras participan de una experiencia interactiva y divertida.

 

Las entradas tienen un valor de $15.000 por una persona, $25.000 por dos y $30.000 por tres. Para realizar reservas, se puede consultar al 2945 334939.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente de tránsito en avenidas Perón y Alvear
2
 Operaron de urgencia a un hombre herido en Esquel: Investigan las causas
3
 Noche violenta en Esquel: un herido de gravedad y tres allanamientos
4
 ¿Qué es Luma? La nueva herramienta que estará disponible las 24 horas
5
 Frida Felley QEPD
1
 Chubut reunirá a los principales sectores productivos e industriales de la Patagonia
2
 Arrancará este viernes el Torneo Faty 2026 de Futsal Femenino
3
 La Legislatura aprobó transporte gratuito para personal del COSE y del Instituto Penitenciario
4
 “Impro Fungi”: humor, ciencia y hongos de la Patagonia llegan al Melipal
5
 Cine y filosofía: proyectarán “El Retorno” en el Centro Cultural Esquel Melipal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -