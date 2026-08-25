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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Eclipse lunar y Luna llena en Piscis: Qué cambios puede traer para cada signo

La Luna llena en Piscis llega con un eclipse lunar parcial. y, según la astrología, algunos signos podrían sentir con más fuerza sus efectos.
Por Redacción Red43

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El eclipse lunar de agosto 2026 tendrá lugar entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28, cuando la Luna llena en Piscis coincida con un eclipse lunar parcial. El fenómeno astronómico alcanzará su punto máximo a la 1:13 de la madrugada, hora argentina, y podrá observarse desde distintos puntos del país.

 

El eclipse comenzará a las 22:24 del jueves y finalizará a las 4:02 del viernes. Más allá del fenómeno que podrá verse en el cielo, la astrología interpreta esta Luna llena como un momento asociado con la sensibilidad, la intuición y los procesos emocionales.

 

Qué representa el eclipse lunar en Piscis

Desde la mirada astrológica, Piscis está relacionado con las emociones, los sueños, la intuición y el mundo interior. Por eso, esta Luna llena puede poner el foco en sentimientos o situaciones que quedaron pendientes. La interpretación astrológica plantea un período de cierres y liberación emocional. Pueden aparecer recuerdos, nostalgia o emociones que habían quedado relegadas, pero también una mayor claridad sobre aquello que ya cumplió su ciclo.

 

 

En ese sentido, el eclipse puede funcionar como un momento para revisar vínculos, decisiones y situaciones que necesitan una definición.

 

Qué puede pasar con cada signo

Aries
El eclipse lleva la atención hacia el mundo interior. Según la astrología, puede ser un momento para dejar atrás culpas, patrones repetitivos o situaciones del pasado.

 

Tauro
Las amistades, los grupos y los proyectos compartidos pueden atravesar una etapa de definición. Algunas relaciones podrían tomar una dirección diferente.

 

 

Géminis
La atención se concentra en la vocación y en la imagen pública. Puede aparecer el cierre de una etapa vinculada con el trabajo o con el propósito personal.

 

Cáncer
Las creencias y convicciones pueden entrar en revisión. Es un período que invita a preguntarse qué certezas siguen teniendo sentido.

 

Leo
El eclipse pone el foco en los vínculos y en los apegos. La astrología señala una oportunidad para cerrar asuntos emocionales o materiales pendientes.

 

 

Virgo
Las relaciones toman protagonismo. La Luna llena puede aportar claridad sobre determinados vínculos y sobre la manera de relacionarse con los demás.

 

Libra
El bienestar personal, las rutinas y el equilibrio emocional cobran importancia. La propuesta es prestar atención a las propias necesidades y revisar hábitos.

 

Escorpio
El mundo afectivo y creativo puede atravesar un momento de definición. Un romance, un deseo o un proyecto podrían encontrar una respuesta.

 

 

Sagitario
El hogar y la familia concentran la atención. Pueden aparecer recuerdos o asuntos del pasado que reclamen un cierre.

 

Capricornio
La comunicación entra en una etapa de revisión. Algunas conversaciones pendientes podrían llevar a expresar emociones o verdades que habían quedado guardadas.

 

Acuario
El dinero, los recursos y la valoración personal aparecen en primer plano. El eclipse invita a revisar la relación con lo material y con el propio valor.

 

 

Piscis
La Luna llena ocurre en su signo y, desde la astrología, puede marcar un período de cierre personal. Es un momento asociado con dejar atrás una etapa y abrir espacio a otra.

 

Un eclipse asociado con los cierres

Para la astrología, el eclipse lunar de agosto 2026 representa un período de sensibilidad y culminación. Al producirse durante una Luna llena en Piscis, la interpretación pone especial atención en las emociones, los recuerdos y aquello que necesita ser dejado atrás.

 

Mientras el cielo ofrecerá un eclipse lunar parcial visible desde Argentina, quienes siguen la astrología encontrarán en este fenómeno una oportunidad para mirar hacia adentro y reconocer qué etapas están llegando a su final.

 

 

O.P.

 

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