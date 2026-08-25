Torres: “Después de 40 años de espera, estas familias finalmente pueden decir que la casa es suya”

En el marco del programa intensivo de regularización dominial que lleva adelante el Gobierno del Chubut a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), 28 familias de Trelew firmaron este martes las escrituras públicas de adjudicación en venta de sus viviendas, dando un paso definitivo para convertirse en titulares de sus propiedades.

Durante la ceremonia, encabezada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en el Centro de Convenciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), también se entregaron títulos de propiedad ya inscriptos a otras 24 familias de la ciudad.

Participaron del acto el intendente de Trelew, Gerardo Merino; el gerente general del IPVyDU, Alejandro Asensio; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; los secretarios de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y de Bosques, Abel Nievas; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; diputados provinciales, concejales y vecinos de la ciudad.

Hasta 40 años de espera

Frente a las familias presentes, Torres recordó que al inicio de la gestión, durante un relevamiento de las necesidades habitacionales de la provincia, “había un tema que llamaba especialmente la atención: la cantidad de adjudicatarios que todavía no tenían sus títulos de propiedad”.

En ese marco, el gobernador pidió disculpas “en nombre del Estado Provincial, que durante 40 años no dio respuestas a algo tan sencillo como poner a disposición la documentación necesaria para que estas familias sean definitivamente propietarias”.

“El Estado está para organizar y para ayudar a que las cosas sucedan”, sostuvo Torres, y remarcó que algunos vecinos “hace décadas, incluso más de 40 años, que están esperando su título”.

“Es inconcebible que después de tanto tiempo a nadie se le haya ocurrido ayudarlos”, afirmó.

El mandatario destacó además la importancia que representa para cada familia contar finalmente con la documentación definitiva de su vivienda. “Es un día muy especial porque, después de tantos años, esa vivienda, ese patrimonio, va a ser definitivamente de ustedes, como corresponde”, expresó.

“La vivienda dignifica, pero si no tenés el título no hay posibilidad de que tus hijos tengan ese patrimonio garantizado para el resto de sus vidas”, agregó Torres.

Previsibilidad y desarrollo

Por su parte, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, se refirió al proceso de regularización de terrenos, lotes y títulos que se viene desarrollando en la ciudad y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno Provincial.

“Tanto Nacho como nosotros tuvimos que ordenar muchos años hacia atrás, pero también dar soluciones hacia adelante: nuevas viviendas, nuevos loteos y nuevas oportunidades”, señaló.

Merino remarcó que “después de muchos años, estas familias van a tener su título, y eso les da seguridad porque no solamente viven en un lugar propio, sino que además cuentan con la posibilidad de crecer y garantizarles un patrimonio a sus hijos”.

“Es un honor seguir trabajando con un gobernador que se preocupa por Trelew y por el bienestar de sus vecinos. Este es el camino que tenemos que seguir, con previsibilidad y desarrollo”, concluyó.

Un proceso intensivo de escrituración

A partir de la Ley XXV N° 66, se creó un Registro Notarial propio en el ámbito del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, que permite al organismo autorizar, entre otros actos, las escrituras públicas de adjudicación en venta para quienes hayan cancelado sus créditos, así como las escrituras de venta con hipoteca para aquellos adjudicatarios que todavía tengan saldo pendiente y se encuentren al día.

La herramienta forma parte del proceso intensivo de regularización impulsado por el Gobierno Provincial para resolver situaciones pendientes y permitir que las familias alcancen la titularidad definitiva de sus viviendas, con la seguridad jurídica y la posibilidad de disponer plenamente de sus propiedades.

R.G