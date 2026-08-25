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Por Redacción Red43

“La Pelu”: peluquería, barbería y nuevas propuestas en pleno centro de Esquel

Flavio trabaja en la ciudad desde 2017 y actualmente tiene su local en Sarmiento 520, donde sostiene su emprendimiento y suma nuevas propuestas comerciales.
Por Redacción Red43

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Flavio es peluquero, barbero y estilista y trabaja en Esquel desde 2017. Actualmente atiende en un local ubicado en Sarmiento 520, donde funciona desde hace tres meses.

 

“Como pueden ver acá estamos, peluquero, barbero, estilista, así que nada, acá trabajando en la zona de Esquel desde el 2017. Vengo de Buenos Aires, vine una vuelta de vacaciones, me gustó y vine a plantar bandera acá, así que acá estamos desde el 2017”, señaló.

 

A lo largo de estos años tuvo tres locales en distintos sectores de la ciudad, manteniéndose principalmente en zonas cercanas al centro. Según explicó, los cambios de ubicación no impidieron que sus clientes habituales continuaran acompañándolo.

 

En relación con el desafío de sostener un emprendimiento, Flavio destacó la importancia de apostar y adaptarse a las circunstancias. “Uno siempre tiene dudas de emprender, pero bueno hay que cerrar los ojos, tirarse a la pileta y que sea lo que Dios quiera, apostar a que te va a ir bien ¿no?”.

 

“Hay días duros, hay días que se complican, que no son tan buenos y hay días que tenés mucho laburo, pero bueno, es así el emprender ¿no? Siempre tenés que ir con fe y meterle para adelante, pase lo que pase”, agregó.

 

Además del servicio de peluquería y barbería, incorporó la venta de otros productos. “Vendo indumentaria, zapatillas, depende de la época, me voy adaptando a lo que va saliendo en tendencia también y bueno tratando de sumar siempre un poquito más”, explicó.

 

"La Pelu" está ubicada en Sarmiento 520 y atiende de lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. “Al que quiera quedar bien flama para la foto, puede pasar”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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