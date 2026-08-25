Convocan a un taller sobre Inversiones Turísticas presencial en Esquel

El taller comenzará a las 16.30 hs en el salón Walter Cristiani del Centro Cultural Esquel Melipal, y buscará fortalecer capacidades de organismos provinciales, municipios, comunas rurales e integrantes del sector privado vinculados a la actividad.

La instancia formativa, tiene como objetivo brindar herramientas para identificar oportunidades de inversión turística privada y trabajar en la promoción de inversiones turísticas.

Entre los temas principales, el taller propone una introducción al Programa de Promoción de las Inversiones Privadas Turísticas, vectores de inversión, identificación de oportunidades de inversión privada, formulación de proyectos turísticos y un trabajo práctico con fichas de relevamiento y alternativas de proyectos identificados por municipios, cámaras, prestadores o actores convocados.

En este sentido, el propósito del taller estará orientado al fortalecimiento de capacidades técnicas para identificar, formular, promocionar y canalizar oportunidades de inversión.

Las inscripciones serán a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjTsKGOk-wjB8h_vQKtKmLsQBHuygpyy8m2c3chGheL1yiFw/viewform

R.G