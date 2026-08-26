Llegan las Jornadas de Historia 2026 en Esquel ¿Cómo inscribirse?

El ISFD N° 809 lanzó la convocatoria para participar de las I Jornadas de Historia 2026.

“Pensar, investigar y enseñar: caminos en la formación del docente historiador/a. De lo nacional a lo regional: aproximaciones desde la Historia y la Antropología”.

Organizadas por el Workshop de Investigación en Historia Regional del Profesorado de Educación Secundaria en Historia, las Jornadas se realizarán de forma presencial el jueves 1 y viernes 2 de octubre de 18:30 a 22:30 hs, con ponencias, intercambios académicos y experiencias de investigación.

Están destinadas a estudiantes, docentes, graduados, investigadores y público interesado. Inscripción de ponencias hasta el 30 de agosto.

Los interesados deben enviar un resumen que incluya título del trabajo, resumen de hasta 100 palabras, cinco palabras clave, nombre de autores, institución de pertenencia, correo y teléfono de contacto.

Los envíos se reciben en: andes_org@yahoo.com.ar y gmacchi02@gmail.com

La iniciativa busca socializar las investigaciones regionales desarrolladas en los últimos cuatro años y fortalecer la construcción colectiva del conocimiento histórico en la formación docente