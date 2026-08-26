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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Comodoro: un bebé nació con positivo en cocaína y la Justicia investiga a la familia

Un bebé nacido en Comodoro Rivadavia dio positivo en cocaína tras estudios médicos, lo que motivó la intervención de la Justicia y el inicio de una investigación sobre los progenitores. 
Por Redacción Red43

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Un bebé nacido en Comodoro Rivadavia permanece internado en Terapia Intensiva Neonatal de la Clínica del Valle tras detectarse una situación de vulnerabilidad vinculada al consumo de cocaína por parte de la madre durante la internación obstétrica, lo que motivó la intervención de la Justicia y los organismos de protección.

 

El nacimiento se produjo el domingo 24 de agosto. Tras el parto, el niño fue llevado junto a su madre a una habitación de internación conjunta, pero pocas horas más tarde presentó un cuadro de hipotermia que requirió su derivación al área de Neonatología, donde se encuentra estable. La intervención policial y judicial se activó luego de que el jefe de Terapia Intensiva Neonatal, el doctor Tomás de Villafañe, informara sobre el caso a las autoridades, sumado a las dificultades de los progenitores para cumplir con las pautas de cuidado básico.

 

Ante este panorama, se activó el protocolo correspondiente con la participación del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Familia y el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Familia y Adolescencia. Como primera medida, las autoridades determinaron que los padres no asumirán la tenencia ni el cuidado del bebé, por lo que analizan distintas alternativas dentro del entorno familiar o redes de apoyo comunitario para definir quién garantizará su resguardo, mientras la investigación judicial continúa su curso.

 

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