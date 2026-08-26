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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Docentes de Chubut se capacitaron en Inteligencia Artificial

Docentes de distintas localidades de Chubut finalizaron en Trelew la primera cohorte de "IA en Acción", una formación provincial orientada a incorporar tecnologías emergentes en las aulas. 
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Educación del Chubut llevó a cabo en la Escuela N° 759 de Trelew el encuentro presencial que marcó el cierre de la primera cohorte de la capacitación "IA en Acción", dictada por la especialista Melina Masnatta. La actividad reunió a educadores de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Gaiman y Telsen, quienes compartieron proyectos y experiencias sobre el uso pedagógico de la Inteligencia Artificial.

 

 

 

La iniciativa forma parte del Programa Provincial de Inteligencia Artificial Educativa, impulsado con la premisa de acompañar a los equipos docentes en la toma de decisiones pedagógicas ante los avances tecnológicos. Según informaron desde la cartera educativa, esta primera etapa alcanzó un porcentaje de aprobación cercano al 80%, una cifra que se ubica por encima del promedio habitual en este tipo de trayectos formativos.

 

 

 

La jornada contó con la presencia del ministro de Educación, José Luis Punta, junto a autoridades de la cartera educativa y representantes de la empresa ALUAR, entidad que acompaña el desarrollo de la propuesta. Además de este curso, el programa contempla la realización de instancias enfocadas en el diseño de bots educativos y la continuidad de los talleres en otras regiones del territorio provincial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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