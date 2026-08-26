Esquel convoca a la contratación de camiones con batea

El municipio abrió una convocatoria para contratar el servicio de camión con batea de 20 m³, destinado al traslado de material desde la Cantera Vitriol hacia distintos barrios de la ciudad con el objetivo de llevar adelante el plan de mantenimiento y enripiado de calles.

En ese sentido, se invita a personas y empresas interesadas en ofrecer el servicio de alquiler de camión con batea de 20 m³ a presentar sus propuestas para realizar traslados desde la Cantera Vitriol (zona cercana al Parque Industrial) hacia diferentes sectores de la ciudad.

La contratación contempla un total de 150 viajes, que estarán destinados al traslado de material desde la cantera hacia distintos barrios de Esquel.

Los interesados deberán retirar el formulario de cotización, junto con las cláusulas correspondientes, en la Dirección de Compras de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Esquel.

Forma de pago

Se emitirá una orden de compra completa y el pago se realizará mediante partes diarios, de acuerdo con los viajes efectivamente realizados.

Para acceder a la contratación, el prestador deberá estar previamente dado de alta como proveedor municipal.

Presentación de propuestas

Los presupuestos deberán presentarse en la Dirección de Compras de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Esquel, ubicada en San Martín N.º 650, 1.º piso, de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 12:30 horas.

Fecha límite para la presentación: 31 de agosto de 2026.