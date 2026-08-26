Aumento para la Policía del Chubut: cuánto podría cobrar un agente en diciembre

Los nuevos aumentos previstos para la Policía del Chubut podrían llevar a un agente de la Agrupación Comando sin antigüedad a cobrar cerca de $1.700.000 de bolsillo en diciembre, de acuerdo con las estimaciones realizadas en el marco de la negociación salarial.

El acuerdo alcanzado contempla una serie de mejoras progresivas sobre los haberes de los efectivos entre agosto y diciembre, además de modificaciones en algunos componentes que forman parte de los salarios.

Durante agosto se incorporará al sueldo básico una suma correspondiente al código 1124, que actualmente integra los haberes policiales. A esto se sumará la actualización correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), estimada en torno al 2,1%.

En conjunto, la mejora representaría aproximadamente un 6,5% sobre el sueldo básico testigo de un agente, equivalente a unos $58.000.

Cómo impactarán los aumentos

El incremento no será igual para todos los integrantes de la fuerza, ya que los haberes dependen de la jerarquía, la antigüedad y la tabla de índices utilizada para determinar los salarios.

Para un agente de la Agrupación Comando sin antigüedad, la proyección para diciembre ubica el salario de bolsillo cerca de los $1.700.000.

El esquema también contempla continuar revisando la situación salarial del personal policial, debido a que el acuerdo alcanzado no representa el cierre de las negociaciones.

La paritaria continuará abierta

La discusión salarial seguirá durante los próximos meses. En ese marco, se planteó además una modificación de la tabla de índices que establece la relación entre los haberes correspondientes a las distintas jerarquías.

Una eventual modificación de esa escala podría generar nuevos incrementos sobre los salarios de los efectivos.

De esta manera, el acuerdo establece mejoras progresivas hasta diciembre, mientras la negociación permanecerá abierta para analizar nuevos cambios en los haberes de la Policía del Chubut.

A.M.D