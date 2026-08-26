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26 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Hospital Rural de Lago Puelo abrió una convocatoria laboral

La búsqueda estará abierta hasta el 1 de septiembre y contempla requisitos específicos de edad, residencia y formación profesional para quienes quieran postularse.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Salud del Chubut abrió una convocatoria laboral en Lago Puelo para cubrir vacantes en el Hospital Rural de la localidad. La propuesta está dirigida a profesionales de Enfermería que cumplan con una serie de condiciones establecidas por el organismo provincial.

 

La convocatoria está destinada a Enfermeras y enfermeros profesionales o licenciadas y licenciados en Enfermería, con matrícula vigente en la provincia del Chubut.

 

Entre los requisitos también se establece tener hasta 40 años de edad y residir en Lago Puelo o dentro de un radio máximo de 20 kilómetros del establecimiento sanitario.

 

Cómo postularse

Las personas interesadas en participar de la convocatoria laboral en Lago Puelo deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico hospitaldelagopuelo@gmail.com.

 

La recepción de los CV comenzó el 24 de agosto y continuará hasta el 1 de septiembre, inclusive.

 

Es importante que las personas interesadas cumplan con las condiciones solicitadas al momento de realizar la presentación.

 

 

Cuáles son los requisitos

La búsqueda establece los siguientes requisitos:

 

  • Ser Enfermera/o Profesional o Licenciada/o en Enfermería.
  • Contar con matrícula vigente en la provincia del Chubut.
  • Tener hasta 40 años de edad.
  • Residir en Lago Puelo o dentro de un radio máximo de 20 kilómetros del Hospital Rural.

La convocatoria forma parte de la búsqueda de personal para cubrir vacantes en el establecimiento sanitario de Lago Puelo y permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre.

 

Dónde enviar el CV

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente mediante el correo electrónico hospitaldelagopuelo@gmail.com, dentro del período establecido por la Secretaría de Salud del Chubut.

 

 

Las personas que cumplan con los requisitos y quieran acceder a la propuesta laboral deberán enviar allí su currículum antes del cierre de la convocatoria.

 

 

O.P.

 

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