Tragedia en Vaca Muerta: cómo una falla terminó con dos trabajadores muertos

Dos operarios petroleros murieron este martes tras un accidente ocurrido en el bloque Rincón del Mangrullo, en Vaca Muerta, Neuquén. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Ariel Latorre.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el accidente se produjo por una falla en una línea de gas de alta presión. Meliqueo murió en el lugar, mientras que Latorre sufrió heridas graves y fue trasladado en un vuelo sanitario hasta una clínica, donde falleció horas más tarde.

El hecho ocurrió en un área cercana a Añelo, dentro de un bloque de más de 180 kilómetros cuadrados administrado en partes iguales por YPF y Pampa Energía.

Qué pasó durante el accidente

Según la información difundida hasta el momento, se produjo la rotura de un caño de 12 pulgadas perteneciente a una línea de gas de alta presión. La falla provocó el ingreso del gas hacia una trampa receptora y el desprendimiento de una pieza metálica. El elemento impactó contra Jonathan Meliqueo, quien murió en el acto.

Cristian Ariel Latorre también resultó herido y fue evacuado por vía aérea. Pese a la asistencia recibida y al traslado a un centro médico, murió durante la noche.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación para determinar con precisión cómo ocurrió la falla y qué sucedió en el sector donde trabajaban los operarios.

Acompañamiento a las familias

La muerte de los dos trabajadores provocó numerosas muestras de pesar entre familiares y compañeros de trabajo. Desde el ámbito laboral expresaron sus condolencias y recordaron los vínculos de compañerismo y amistad que ambos habían construido durante sus años de actividad.

En el caso de Latorre, distintas instituciones de Cutral Có y Plaza Huincul también acompañaron a su familia. Estaba casado con Carolina Pereira, docente, y era hermano de Cristina Latorre, también vinculada al ámbito educativo.

Su padre, Lisandro Latorre, tiene una trayectoria ligada al deporte local, donde formó parte del Deportivo Toro y de la Liga de Veteranos de Fútbol Amateur de Cutral Có-Plaza Huincul.

El gremio docente ATEN expresó sus condolencias a la familia, al igual que el club Universitario Plaza Huincul y la Liga de Veteranos.

Investigación tras la tragedia

La empresa operadora informó que activó los protocolos correspondientes para controlar la situación en el yacimiento y acompañar a los familiares de los trabajadores fallecidos.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también puso a disposición su estructura sanitaria. Según informó la organización, ninguno de los dos trabajadores pertenecía al convenio colectivo de la actividad.

La investigación continuará para establecer las causas del accidente ocurrido en Rincón del Mangrullo y determinar las condiciones en las que se produjo la falla de la línea de gas.

O.P.