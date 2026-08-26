Buscan intensamente a un refugiero en medio del temporal

Un refugiero de Laguna Ilón es buscado desde el martes por la noche en la zona de Pampa Linda, en el cerro Tronador, al suroeste de Bariloche. La búsqueda comenzó luego de que su compañero llegara al refugio y advirtiera que no había completado el ascenso.

El aviso de emergencia fue recibido a las 20.45 y desde entonces trabajan en el sector integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, Gendarmería y personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Cómo comenzó la búsqueda

Según la información publicada por el Diario Río Negro, dos refugieros habían iniciado durante la tarde el ascenso hacia Laguna Ilón. Uno llevaba esquíes y el otro utilizaba raquetas. Al llegar al refugio, uno de ellos comprobó que su compañero no había llegado. Ante esta situación, emprendió el regreso siguiendo sus huellas sobre la nieve para intentar encontrarlo, aunque no logró dar con él.

El operativo comenzó poco después del aviso y se incorporó un dron térmico para recorrer el área. Los rescatistas siguieron una huella que conduce hacia el Sendero de los Caballos, uno de los caminos utilizados para llegar a Laguna Ilón.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi señalaron que el hombre se encontraba ascendiendo hacia el refugio cuando, por circunstancias que todavía se intentan determinar, se habría desviado de la senda y no llegó al destino.

La nieve dificulta el operativo

El refugiero cuenta con experiencia en montaña y lleva alrededor de tres años desempeñándose en ese ámbito. Por ese motivo, quienes participan de la búsqueda consideran posible que haya encontrado algún lugar donde resguardarse. Sin embargo, las condiciones del sector mantienen la búsqueda activa. Hay una importante acumulación de nieve y durante las últimas horas se registraron nuevas nevadas, lo que además puede dificultar el seguimiento de las huellas.

Laguna Ilón cuenta con dos alternativas principales de ascenso. Una de ellas es el sendero peatonal, que sube de manera más directa y presenta mayor pendiente. La otra es el denominado Sendero de los Caballos, que tiene un recorrido más largo y demanda más tiempo, aunque no presenta una dificultad técnica elevada.

En este contexto, especialistas en montaña remarcaron que realizar el recorrido en soledad y bajo condiciones invernales representa un riesgo, especialmente cuando la nieve puede cubrir rápidamente las huellas.

La búsqueda del refugiero de Laguna Ilón continúa en desarrollo en la zona de Pampa Linda. Desde la institución a cargo del operativo indicaron que cualquier novedad será comunicada por los canales oficiales.

O.P.