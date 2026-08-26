Condenan a tres años y medio de prisión a un joven en juicio abreviado por siete delitos

Una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, con el respaldo del trabajo de campo de la División Policial de Investigaciones (DPI), concluyó con la condena de Matías Joel Vargas Anríquez a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado admitió su responsabilidad penal en un juicio abreviado.

La causa comenzó a desarrollarse hace dos meses, cuando la Fiscalía formalizó la investigación por una serie de delitos y solicitó la prisión preventiva, medida que el acusado cumplió hasta la reciente audiencia. El proceso estuvo a cargo de la funcionaria Sofía Torres, bajo la supervisión del fiscal Fidel González.

El acuerdo, homologado por la jueza Fernanda Revori, estableció la culpabilidad del joven en siete hechos perpetrados entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Los delitos imputados incluyeron robo simple en cuatro oportunidades, estafa en dos y amenazas en un hecho, todos en concurso real. Asimismo, el tribunal lo declaró reincidente, ya que al momento de cometer estos ilícitos cumplía con libertad condicional por una condena de cinco años dictada en 2022, situación que afectará su acceso a futuros beneficios carcelarios.

Al aceptar la pena acordada entre la acusación pública y la Defensa Pública, Vargas Anríquez renunció a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia adquirió firmeza de manera inmediata. Tras finalizar la audiencia, fue trasladado a su lugar de detención en la localidad de José de San Martín.