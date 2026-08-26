Ingram tras la audiencia en el STJ: “Cualquier instancia de diálogo es buena”

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, participó este miércoles de la audiencia convocada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut en torno a la acción legal emprendida por el municipio trevelinense por la situación de la Planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

También participó de la audiencia el intendente de Esquel, Matías Taccetta, en el marco de la presentación realizada por Trevelin respecto de la Ordenanza 126/2026 del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, promulgada por el Poder Ejecutivo de esa localidad.

La normativa está vinculada con la administración y propiedad de la Planta GIRSU, que de acuerdo con convenios vigentes entre ambas localidades es compartida por los municipios de Esquel y Trevelin.

Luego de la audiencia, realizada en Rawson, Ingram destacó la instancia de diálogo y señaló que “cualquier instancia de diálogo es buena”.

“Ahora que fuimos escuchadas las dos partes, la resolución está en manos de los ministros del Superior Tribunal”, agregó el intendente trevelinense.

Ingram también se refirió al objetivo del planteo realizado por el municipio y aclaró que no se busca generar un perjuicio para los vecinos de Esquel.

“De ninguna manera pretendemos un perjuicio para los vecinos de Esquel. Pero sí, cuando los derechos ambientales regionales se violentan, es importante buscar los medios institucionales para protegerlos y garantizarlos”, sostuvo.

De esta manera, tras la audiencia en el Superior Tribunal de Justicia, ambas partes expusieron sus posiciones y ahora será el máximo tribunal provincial el que deberá resolver sobre la presentación realizada por Trevelin.

A.M.D