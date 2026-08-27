“Va a estar complicado el tema del agua”: la advertencia del INTA Esquel por la escasez hídrica

Las precipitaciones acumuladas continúan por debajo de los registros históricos para esta época del año, una situación que genera preocupación de cara a los próximos meses y que ya impacta en distintos sectores productivos.

El director del INTA Esquel, Nicolás Nagahama, explicó que, pese a las recientes nevadas, las condiciones hídricas siguen siendo desfavorables.

“Hasta ahora venimos todavía por debajo de la media histórica de precipitación acumulada hasta esta fecha”, señaló.

Nagahama destacó que el invierno tuvo temperaturas mínimas inferiores a los valores habituales, aunque la cantidad de nieve acumulada en las montañas continúa siendo insuficiente.

A esto se suma la situación de los embalses. “La presa está muy baja también, una baja que creo que en esta época no se había visto”, sostuvo el director del INTA, quien remarcó que el escenario anticipa dificultades para el abastecimiento de agua.

“Entonces sí, va a estar complicado el tema del agua”, afirmó.

Ante este panorama, Nagahama consideró que la problemática debe abordarse más allá de la próxima temporada de verano y con una planificación a largo plazo.

“Esto hay que pensarlo no por este verano particular, sino que hay que empezar a planificar y tomar conciencia de que esto va a seguir para tratar de generar más captaciones, para tratar de hacer un uso más responsable del agua de aquí en adelante”, expresó.

En ese sentido, vinculó la situación con los cambios en el régimen de precipitaciones y advirtió sobre la continuidad del fenómeno: “Lo que es el cambio climático y esta disminución de las precipitaciones es algo que viene para quedarse, va a continuar”.

La falta de agua también tuvo consecuencias sobre las actividades agropecuarias y ganaderas durante el último año. Consultado sobre la situación del sector productivo, Nagahama fue contundente: “Y no fue muy bueno porque, como todos sabrán, se declaró una emergencia hídrica”.

Explicó que el impacto fue generalizado, aunque con diferencias según cada zona de la provincia. “En líneas generales fue afectado en toda la provincia por las sequías marcadas, y por eso se declaró también la emergencia hídrica”, concluyó.

R.G