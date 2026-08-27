La historia del Club Deportivo Ruta 17 y los sueños que empiezan a ser realidad

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - En las pequeñas comunidades de la cordillera chubutense, el deporte no es solo recreación; es identidad, refugio y motor de desarrollo social. En Cerro Centinela, ese espíritu tomó forma concreta el 28 de enero de 2025, fecha en la que la Inspección General de Justicia (IGJ) reconoció oficialmente al Club Deportivo Ruta 17, una institución gestada desde las bases para dar respuesta a los jóvenes de la localidad.

Claro que la fundación fue el día 18 de septiembre de 2024, cuatro meses antes de lo formal por la IGJ.

Lo que comenzó como un grupo informal de amigos que se reunía a jugar al fútbol y a representar a la comunidad en torneos regionales, dio un giro decisivo cuando se sumó Hugo Ñancuán. Con el anhelo de concretar una idea que maduraba desde hacía años, Ñancuán impulsó la formalización del club junto a los jóvenes, reuniendo la documentación y convocando a los socios fundadores.

CRECIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y COMPETENCIA

El club nació con el firme propósito de encauzar el talento deportivo local que muchas veces queda relegado por la falta de oportunidades. Aunque la institución enfrenta limitaciones de infraestructura —especialmente para la práctica invernal bajo techo—, el trabajo no se detiene.

Presente en el Futsal: La categoría mayor se encuentra compitiendo en el torneo Corco Futsal (Corcovado), enfrentando un desafío importante con un plantel joven en pleno proceso de formación, reforzado con deportistas de experiencia de zonas vecinas.

Proyección al aire libre: La comisión se encuentra acondicionando un predio propio para actividades a cielo abierto, con la meta de habilitarlo entre diciembre y enero para comenzar el trabajo formativo con los más chicos.

EL BOXEO COMO DISCIPLINA E INCLUSIÓN

En su constante búsqueda por ampliar la oferta deportiva y social, el club dio un nuevo paso organizativo al conformar su Subcomisión de Boxeo, presidida por el profesor Walter Gutiérrez.

Gutiérrez, efectivo policial que presta servicios en la localidad y cuenta con una trayectoria de años trabajando de manera independiente con los jóvenes del lugar, trasladó su propuesta al club para institucionalizar la disciplina. Actualmente, el espacio cuenta con un grupo activo de 7 u 8 deportistas en modalidades recreativa y competitiva. Más allá del contacto físico, el proyecto concibe al boxeo como una herramienta formativa basada en la disciplina, el respeto y la educación formal para la juventud de Cerro Centinela.