Chubut, entre las cuatro mejores provincias en niñez, salud y educación

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó junto a autoridades de UNICEF Argentina la presentación de “Crecer en Argentina: Panorama Provincial de la Infancia” y del Índice Provincial de la Niñez, una herramienta que permitirá contar con información objetiva y comparable para fortalecer las políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes. Durante el encuentro, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en suscribir el Compromiso por la Niñez y la Adolescencia con el organismo internacional. Torres destacó los avances alcanzados en educación, salud y conectividad, y aseguró que “logramos salir del pozo de la tragedia educativa más grande del país y hoy Chubut está entre las cuatro mejores provincias”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno la presentación de “Crecer en Argentina: Panorama Provincial de la Infancia”, una iniciativa elaborada por UNICEF Argentina que brinda información detallada sobre la situación de las infancias y adolescencias en las distintas jurisdicciones del país.

En ese marco, la Provincia presentó el Índice Provincial de la Niñez (IPN), una herramienta que permite contar con una medida integral y estable sobre las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, a partir de una métrica común y comparable que mejora la calidad del diagnóstico y fortalece la capacidad institucional para monitorear avances y orientar políticas públicas basadas en evidencia.

Durante la jornada se concretó además la firma del “Compromiso por la Niñez y la Adolescencia” entre el Gobierno del Chubut y UNICEF Argentina, convirtiendo a Chubut en la primera provincia del país en suscribir este acuerdo destinado a fortalecer las políticas que garanticen derechos y amplíen oportunidades para las nuevas generaciones.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; los ministros de Educación, José Luis Punta, y de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; la secretaria de Gobierno, Macarena Acuipil; la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa; el representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec; la representante adjunta, María Elena Úbeda; el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos del organismo, Sebastián Waisgrais; intendentes, legisladores provinciales, funcionarios del Gabinete provincial y representantes de instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil.

Datos concretos para medir resultados

Torres destacó el trabajo conjunto de las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Humano, “que durante muchísimo tiempo funcionaron como compartimentos estancos y que hoy hacen un trabajo transversal con la mirada puesta en el futuro de la provincia, que son los más chicos”.

En ese sentido, señaló que el trabajo junto a UNICEF “apunta a que tengamos datos concretos y objetivos, que es lo único que nos va a dar la posibilidad de medir el impacto real y tangible de una gestión”.

Asimismo, sostuvo que la herramienta permitirá identificar con mayor precisión los desafíos pendientes y señaló que “hay muchas cuestiones que corresponden al Estado nacional y que condicionan a las jurisdicciones provinciales, generando que hagamos lo imposible para dinamizar la economía, generar más dinero circulante, bajar impuestos y, al mismo tiempo, cumplir con las responsabilidades que tiene el Estado”.

“Hoy somos las provincias las que tenemos que financiar la salud, la seguridad, la educación y la Justicia ordinaria, y ese esquema de derechos y obligaciones entre el Estado nacional y las provincias no siempre se ve reflejado en materia fiscal”, apuntó el titular del Ejecutivo.

De la tragedia educativa a estar entre las mejores provincias

Al referirse a los avances alcanzados durante los últimos años, Torres destacó especialmente la transformación del sistema educativo provincial.

“Hay cambios que son considerables y para dimensionarlos tenemos que recordar de dónde venimos. Hace seis o siete años Chubut estaba por debajo de provincias que lamentablemente hoy se encuentran entre las de peores indicadores educativos del país, y cuando medíamos las principales preocupaciones de los chubutenses, la educación estaba en primer lugar”, sostuvo.

El Gobernador aseguró que “el crecimiento que tuvo nuestra provincia desde 2023 y 2024 en adelante fue uno de los cambios más transformadores de los últimos años”, y agregó que “el desafío es no acostumbrarnos, porque la normalidad es que los chicos vayan a la escuela, que la salud funcione y que las obras empiecen y se terminen”.

“Esa normalidad no nos tiene que hacer olvidar de dónde venimos: logramos salir del pozo de la tragedia educativa más grande del país y hoy Chubut está entre las cuatro mejores provincias”, remarcó.

Avances concretos en salud

Torres también se refirió a los indicadores sanitarios y sostuvo que “el gran desafío es consolidar estos resultados y avanzar todavía más, para que toda la riqueza que genera nuestra provincia tenga un impacto real en la calidad de vida de los chubutenses”.

“Estamos por debajo de la media nacional en indicadores como la mortalidad infantil, y esto no es casual: tenemos el área de Neonatología más moderna de toda la Patagonia en el nuevo Hospital de Trelew, con tecnología incluso superior a la de importantes clínicas privadas”, afirmó.

En esa línea, destacó que “ese hospital atiende a quienes no tienen obra social y refleja una realidad tangible que hoy podemos ver en la baja considerable de los índices de mortalidad infantil. Esos son los datos que nos tienen que enorgullecer como chubutenses”.

Conectividad para igualar oportunidades

Por otra parte, el mandatario puso en valor las mejoras alcanzadas en materia de conectividad en todo el territorio provincial y explicó que “duplicamos la media nacional en utilización de nuevas tecnologías en Chubut, gracias a que pudimos integrar a todas las comunas y pueblos con internet satelital de alta velocidad”.

“Eso que hoy naturalizamos, en su momento se planteaba como algo que parecía imposible”, señaló.

Finalmente, Torres afirmó que “los chicos que hoy están accediendo a esta información y a este conocimiento van a hacer la diferencia en nuestra provincia”, y concluyó: “Cuando se administra bien y con transparencia, los resultados se pueden palpar, y así lo van a ver las futuras generaciones, que son por las que trabajamos todos los días”.

Más oportunidades para las nuevas generaciones

Por su parte, el representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec, destacó “el trabajo que venimos realizando desde hace varios años con el gobernador y el equipo de Gobierno del Chubut, que ha sido muy satisfactorio”, y señaló que “esta iniciativa es innovadora para la región y para la Argentina porque permite conocer con mayor precisión la situación de niños y niñas del país”.

“Las expectativas de un niño al nacer varían bastante dependiendo de la jurisdicción en la que nace, y en muchos países esa estadística se esconde detrás de los promedios. Cuando nos adentramos en el detalle, vemos que existen diferencias porque Argentina es un país muy grande, pero todos los niños deberían contar con las mismas posibilidades”, explicó.

Ramírez Mesec destacó además que el Índice Provincial de la Niñez constituye “una herramienta simple y comprensible para saber dónde estamos y, a partir de allí, orientar los esfuerzos para mejorar las oportunidades de niños y niñas”.

Políticas públicas basadas en evidencia

La iniciativa “Crecer en Argentina: Panorama Provincial de la Infancia” reúne información integral sobre las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, permitiendo identificar avances, reconocer brechas y abordar los principales desafíos de la provincia.

El Índice Provincial de la Niñez constituye, en ese sentido, un insumo técnico para fortalecer el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, mediante indicadores que permiten analizar su evolución a lo largo del tiempo y orientar las decisiones sobre la base de información objetiva.

Compromiso estratégico por la niñez

El punto central del encuentro fue la suscripción del “Compromiso por la Niñez y la Adolescencia”, rubricado por Torres y el representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

El acuerdo consolida una agenda de trabajo coordinada entre la Provincia y el organismo internacional para fortalecer las políticas destinadas a garantizar derechos, reducir las brechas que afectan a niños, niñas y adolescentes y mejorar el acceso a la educación, la salud y la protección social.

La firma constituye el resultado del trabajo conjunto que el Gobierno del Chubut y UNICEF vienen desarrollando y permitirá profundizar el acompañamiento técnico del organismo internacional en el diseño y evaluación de políticas destinadas a las nuevas generaciones.

R.G