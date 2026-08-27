Merienda libre: una nueva propuesta gastronómica

Con una propuesta para las tardes en la ciudad, Nahilin Sorella y el establecimiento Los Carreros, ubicado en Ameghino 2888, presentaron la modalidad de “Merienda Libre”, una iniciativa que busca sumar opciones a la oferta gastronómica de Esquel durante los días miércoles y domingos.

La propuesta surgió a partir de un trabajo en conjunto entre ambas partes con el objetivo de incorporar una modalidad diferente en el medio local. Según explicó Sorella, el proyecto comenzó a planificarse durante las vacaciones de invierno y se puso en marcha recientemente para el público general.

En cuanto a la elaboración de los productos, la profesional detalló la dinámica de trabajo compartida. "Es una fusión, porque Gabriel tiene panadería en Río Mayo, entonces él trae sus medialunas y el resto es todo elaboración mía. Lo clásico, lo que más vendo yo, lo que más sale es la Red Velvet y la torta Matilda", señaló durante la presentación. La carta de tardes incluye también alfajores de maicena, brownies, tartas de coco y dulce de leche, postres en vaso y panificados caseros.

Sorella combina esta actividad con el desarrollo de la docencia y la producción independiente. "Trabajo de lunes a lunes, soy profesora en el Centro de Formación Profesional Cacique Inacayal, doy cursos de panadería, repostería y catering. Además tengo mi cocina habilitada y elaboro desde mi casa", indicó respecto a su rutina laboral diaria y a la búsqueda de dar a conocer su trabajo en la comunidad.

El servicio de Merienda Libre funciona los miércoles y domingos en el horario de 17:00 a 20:00 horas y tiene un valor de $25.000 por persona. Desde la organización informaron que si bien se puede asistir de manera directa, se sugiere realizar reserva previa.

Asimismo, manifestaron la posibilidad de adaptar los días de apertura ante fechas puntuales como el Día del Maestro o para la atención de contingentes escolares y grupos particulares que lo soliciten.

En este sentido, el encuentro previsto para el miércoles 9 de septiembre se trasladará excepcionalmente al viernes 11 de septiembre debido al Día del Maestro.

La propuesta también apunta a sumar nuevas actividades en el espacio. Desde Los Carreros buscan incorporar propuestas artísticas para acompañar la Merienda Libre y darle mayor movimiento a la esquina, generando un espacio de encuentro con distintas alternativas para las tardes en la ciudad.

EBW