Así quedó la Ruta 71 tras el aluvión que socavó gran parte de la calzada

Con la llegada de la luz matutina se pudieron conocer las primeras imágenes precisas del estado en que quedó la Ruta Provincial 71 dentro del Parque Nacional Los Alerces, en el sector comprendido entre Cume Hue y la Seccional Arrayanes.

Las fotografías tomadas con la luz del día permiten apreciar con claridad las dimensiones del daño. Se observa que gran parte del ancho de la calzada fue severamente socavada por el empuje y la fuerza del aluvión registrado en las últimas horas, perdiéndose el sustento del camino en un tramo crítico del trayecto.

Debido al nivel de deterioro de la calzada y al peligro latente de nuevos desprendimientos, la circulación vehicular se mantiene totalmente interrumpida sobre ese sector y la medida continuará vigente hasta nuevo aviso.

Se encuentra en el lugar personal de AVP JZNO evaluando la situación, se mantendrá la interrupción de la Ruta hasta nuevo aviso.

Las autoridades y los equipos técnicos desplegados en el sector reiteran el pedido a los automovilistas y residentes de abstenerse de circular hacia la zona, respetar la señalización instalada en los puntos de control y mantenerse informados a través de los reportes oficiales del estado de rutas.

EBW