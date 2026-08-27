Chubut: cayó desde un segundo piso mientras festejaba la eliminación de River

Un joven de 19 años sufrió importantes lesiones durante la madrugada de este miércoles luego de caer desde el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio René Favaloro de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió minutos después del partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según informó la Policía, el episodio fue registrado alrededor de las 00:10, cuando se recibió un aviso sobre un joven que había sufrido una caída desde altura y era trasladado en un vehículo particular por la Ruta Nacional N° 3.

De acuerdo con el relato de una familiar, el joven se encontraba en una vivienda de calle Tito Stelmaštuk al 2300. Luego de finalizar el encuentro, habría subido al segundo piso para continuar con los festejos y realizar cánticos relacionados con el partido.

En esas circunstancias, habría perdido el equilibrio y cayó desde el segundo piso hasta el suelo.

Tras el accidente, sus familiares lo trasladaron inicialmente hasta el Hospital Alvear, donde recibió atención médica y fue sometido a distintos estudios para determinar el alcance de las lesiones.

Cerca de las 6:55, un familiar volvió a comunicarse con la dependencia policial para informar sobre la evolución del joven y los resultados de los estudios realizados.

La tomografía permitió detectar fracturas en la cabeza y en la zona de la cadera, por lo que los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El joven quedó bajo atención de los especialistas del centro asistencial y sería evaluado por un traumatólogo para determinar el tratamiento correspondiente.

La Policía intervino en el lugar y tomó las actuaciones necesarias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la caída.





Foto e información: ADNsur

MA