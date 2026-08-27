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Por Redacción Red43

Incendios forestales: refuerzan la prevención en Esquel de cara al próximo verano

Nicolás Nagahama, director del INTA Esquel, destacó el trabajo conjunto entre organismos municipales, provinciales y nacionales para reforzar la prevención y reducir el impacto de posibles incendios durante la próxima temporada.
Por Redacción Red43

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De cara al próximo verano, distintas instituciones de la región trabajan de manera conjunta en medidas de prevención y preparación ante la posibilidad de nuevos incendios forestales.

 

El director del INTA Esquel, Nicolás Nagahama, explicó que actualmente se desarrollan mesas de trabajo en las que participan organismos de distintos niveles del Estado, con el objetivo de planificar acciones y reducir los riesgos.

 

“Ahora se está trabajando a nivel multi-institucional. Todas las instituciones, así como nosotros, ahora ponemos el foco en lo que pasó del fuego y en lo que puede llegar a pasar”, señaló.

 

Entre las tareas previstas se encuentran la construcción de fajas y cortafuegos, la limpieza de sectores de interfase y distintas acciones preventivas. Según explicó Nagahama, en estos trabajos participan municipios, la Secretaría de Bosques, Manejo del Fuego y otras entidades municipales, provinciales y nacionales.

 

El referente del INTA remarcó que la estrategia no apunta únicamente a evitar nuevos focos, sino también a contar con herramientas para reducir las consecuencias en caso de que se produzcan incendios.

 

“Nosotros, como siempre, a disposición de que ojalá no ocurra nada este verano, pero para poder también, aparte de prevenir con los planes de prevención, poder mitigar los impactos que puedan causar futuros incendios”, sostuvo Nagahama.

 

El trabajo preventivo se suma a las acciones que distintos organismos vienen desarrollando durante el año en materia de prevención y preparación frente a los incendios forestales en la región.

 

 

 

R.G

 

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