°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 27 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Esquel
27 de Agosto de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Esquel goleó y aseguró su lugar en la máxima categoría del futsal

La Selección Mayor de Esquel venció 5-1 a Perito Moreno en un partido decisivo y logró garantizar su permanencia en la categoría A del fustal argentino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Selección Mayor de Esquel respondió en un partido determinante y logró quedarse con una victoria que vale la permanencia. Fue 5-1 frente a Perito Moreno, resultado que le permitió confirmar su continuidad en la categoría A del Argentino de Selecciones de Futsal.

 

El equipo cordillerano salió a buscar el triunfo desde el inicio y, con una actuación sólida, consiguió sacar diferencias en el marcador. Con el paso de los minutos, Esquel consolidó su ventaja y terminó cerrando una goleada que le permitió cumplir con el objetivo planteado.

 

El festejo llegó inmediatamente después del final. Jugadores, cuerpo técnico y toda la delegación celebraron un resultado fundamental después del esfuerzo realizado durante el torneo.

 

Así, Esquel mantiene su lugar en la máxima categoría del futsal argentino y volverá a competir entre las principales selecciones del país.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Merienda libre: una nueva propuesta gastronómica
2
 Así quedó la Ruta 71 tras el aluvión que socavó gran parte de la calzada
3
 A 16 años de la tragedia del Cerro Cocinero, una historia que sigue presente en la montaña
4
 Tango sin límites de edad ni experiencia: presentan una nueva propuesta en Esquel
5
 Piden 4 años de prisión para el enfermero condenado por sustraer morfina del Hospital de Esquel
1
 La historia del Club Deportivo Ruta 17 y los sueños que empiezan a ser realidad
2
 Esquel: menos del 40% de los residuos se separan y buscan aumentar ese porcentaje
3
 “Va a estar complicado el tema del agua”: la advertencia del INTA Esquel por la escasez hídrica
4
 Esquel goleó y aseguró su lugar en la máxima categoría del futsal
5
 Chubut, entre las cuatro mejores provincias en niñez, salud y educación
Opinión
opinion |
Por Red43 -
opinion |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -