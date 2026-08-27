Esquel goleó y aseguró su lugar en la máxima categoría del futsal

La Selección Mayor de Esquel respondió en un partido determinante y logró quedarse con una victoria que vale la permanencia. Fue 5-1 frente a Perito Moreno, resultado que le permitió confirmar su continuidad en la categoría A del Argentino de Selecciones de Futsal.

El equipo cordillerano salió a buscar el triunfo desde el inicio y, con una actuación sólida, consiguió sacar diferencias en el marcador. Con el paso de los minutos, Esquel consolidó su ventaja y terminó cerrando una goleada que le permitió cumplir con el objetivo planteado.

El festejo llegó inmediatamente después del final. Jugadores, cuerpo técnico y toda la delegación celebraron un resultado fundamental después del esfuerzo realizado durante el torneo.

Así, Esquel mantiene su lugar en la máxima categoría del futsal argentino y volverá a competir entre las principales selecciones del país.

R.G