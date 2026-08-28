Trevelin: capacitaciones para emprendedores y prestadores turísticos

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes dio por finalizada la segunda etapa de su programa de capacitaciones para el sector. La iniciativa contó con el financiamiento de la gestión municipal encabezada por el intendente Héctor Ingram con el objetivo de acompañar la actividad local.

En esta instancia se dictaron cuatro encuentros sectorizados distribuidos entre las localidades de Trevelin, Aldea Escolar, Lago Rosario y Los Cipreses. La formación estuvo a cargo de la magíster en Turismo Sustentable, Rural y Regenerativo, Graciela Gallo, y del contador y magíster en Economía y Desarrollo Industrial, Alan Plummer.

Durante las jornadas se abordaron contenidos referidos a calidad turística, estrategias de comercialización, gestión estratégica, organización de emprendimientos y análisis de números del negocio. Los temas fueron adaptados a las características y necesidades observadas en cada sector.

La convocatoria sumó a prestadores que asistieron a los encuentros previos e incorporó a nuevos actores del rubro, como guías y trabajadores del transporte turístico.

La secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, refirió que "se han visto rostros repetidos, pero también emprendimientos nuevos que se acercaron a esta segunda capacitación. De a poco se van ampliando los segmentos turísticos que participan y que se encuentran en estos espacios".

Asimismo, la funcionaria detalló la dinámica empleada durante el desarrollo del programa. "La dinámica siempre es presentarnos y escuchar lo que cada uno hace. Además de la capacitación, buscamos encontrarnos, conocernos, escuchar ideas y sugerencias que puedan ser tenidas en cuenta desde la Secretaría, y también compartir con los prestadores nuestras propuestas. La idea es recomendarnos, generar estrategias de promoción y comercialización y pensar acciones conjuntas que nos permitan ampliar el mercado que tenemos en Trevelin y sus Parajes", indicó Figueroa.

Este tramo del proyecto dio continuidad a la primera fase iniciada en el mes de junio, oportunidad en la que participaron prestadores turísticos, gastronómicos y comerciales. Desde el organismo municipal confirmaron que el programa contempla nuevas instancias de formación e intercambio a lo largo del año.