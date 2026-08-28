Amenaza en la Escuela 210: "Los docentes estaban asustados"

Una amenaza escrita en el baño de docentes de la Escuela N° 210 del barrio Badén generó preocupación y la activación del protocolo del Ministerio de Educación.

Así lo confirmó la supervisora del establecimiento, Débora Medrano: "A la tarde se detectó que había una inscripción de una amenaza en el baño de docentes. En el espejo, una amenaza hacia los docentes", señaló Medrano.

El mensaje no era un cartel, sino una escritura sobre el espejo: "No era un cartel, sino que con algo escribieron el vidrio. Con un marcador o algo se escribió el espejo del baño. Es una escuela de nivel primario y era en horario de clases", detalló.

El hallazgo fue realizado por una docente. "Detectó una docente cuando se dirige al baño. Y lo que nosotros hacemos en estos casos de amenaza, tenemos un protocolo que ya está dado desde el Ministerio de Educación. Se da aviso a la policía y el equipo que trabaja con nosotros en mediación", explicó.

La dirección actuó de inmediato: "La supervisora se dirigió enseguida a la institución y la policía hizo lo que les corresponde. Se sacaron fotos, se peritó y después eso se borra. Y ellos siguen la investigación".

Desde Educación aseguraron que las clases continuaron con normalidad y con resguardo policial: "Al otro día tuvimos clases normalmente. Los docentes estaban en ese momento asustados, así que la supervisora les llevó tranquilidad. Hubo custodia policial, estuvo el corredor escolar, hubo policía a la entrada y a la salida", indicó.

Respecto a la seguridad interna, aclaró la situación de los baños y las cámaras: "Sí, baño de docentes. Pero los baños de docentes están cerca y están abiertos. Si bien es el baño de adultos, son baños que están abiertos".

"Ninguna escuela tiene cámaras adentro. Hay escuelas que pueden llegar a tener cámaras afuera por la cuestión del cuidado del patio, pero cámaras adentro no. No vamos a filmar menores".

Finalmente, anunció un plan de acompañamiento: "Hay que seguir trabajando algunas cuestiones para volver a sentirse seguros en el lugar donde habitamos. Por nosotros, por los adultos y por los niños. Va a haber charlas con padres como parte de la intervención de la directora y de la supervisora. Hay un plan a largo plazo para seguir acompañando".

También distinguió esta situación de la anterior ola de mensajes incentivados por las redes sociales: "Ya hemos tenido otras situaciones así. Incluso antes del receso en todo el país hubo amenazas. Hubo amenazas de tiroteo, pero no habíamos tenido amenazas a docentes. Aquello fue más un reto viral. Tampoco podíamos minimizarlo. Son niños de primaria, niños pequeños", concluyó.

SL