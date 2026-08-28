Isla Sur ya tiene Junta Vecinal ¿quiénes la integran?

La Junta Vecinal de Isla Sur quedó formalmente constituida en Lago Puelo y sus integrantes mantuvieron un encuentro con el intendente Iván Fernández y la secretaria de Gobierno, Natalia Ravarotto. La reunión tuvo como eje el vínculo entre los vecinos del paraje y el Municipio, además de las necesidades que atraviesan en la Isla.
Durante el encuentro, Fernández entregó diplomas a los integrantes de la comisión por la conformación oficial de la Junta Vecinal y planteó la importancia de que los distintos barrios y parajes de Lago Puelo cuenten con organizaciones propias para ordenar y plantear sus demandas. El intendente sostuvo que contar con una junta formalizada permite establecer un canal de comunicación directo con el Municipio y trabajar sobre las necesidades que planteen los vecinos del sector.
Quiénes integran la Junta Vecinal de Isla Sur
La comisión quedó conformada de la siguiente manera:
- Presidenta: Angélica Beatriz Kleber
- Vicepresidenta: Gladys Norma Friol
- Secretario: Esteban Damián Veiga
- Tesorera: Zulma Adriana Crespo
- 1° Vocal Titular: Santiago Ayen Bedini
- 2° Vocal Titular: Daniela Paola Prieto
- 1° Vocal Suplente: Ana Beatriz Millañanco
- 2° Vocal Suplente: Diego Darío Lozada
Comisión Revisora de Cuentas
- 1° Titular: María de las Mercedes Botana
- 2° Titular: Silvio Claudio Verre
- Suplente: Héctor Fabián Gallardo
Según se informó, próximamente se concretará una nueva reunión entre los integrantes de la Junta Vecinal de Isla Sur y el Municipio de Lago Puelo. El objetivo será abordar de manera directa las necesidades del paraje y definir posibles acciones conjuntas.
O.P.