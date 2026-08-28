°
°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 28 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina Lago PueloIsla surIván Fernández
28 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Isla Sur ya tiene Junta Vecinal ¿quiénes la integran?

La nueva Junta Vecinal de Isla Sur quedó formalmente constituida y sus integrantes mantuvieron un encuentro con el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, para abordar las necesidades del paraje y definir una agenda de trabajo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Junta Vecinal de Isla Sur quedó formalmente constituida en Lago Puelo y sus integrantes mantuvieron un encuentro con el intendente Iván Fernández y la secretaria de Gobierno, Natalia Ravarotto. La reunión tuvo como eje el vínculo entre los vecinos del paraje y el Municipio, además de las necesidades que atraviesan en la Isla.

 

Durante el encuentro, Fernández entregó diplomas a los integrantes de la comisión por la conformación oficial de la Junta Vecinal y planteó la importancia de que los distintos barrios y parajes de Lago Puelo cuenten con organizaciones propias para ordenar y plantear sus demandas. El intendente sostuvo que contar con una junta formalizada permite establecer un canal de comunicación directo con el Municipio y trabajar sobre las necesidades que planteen los vecinos del sector.

 

Quiénes integran la Junta Vecinal de Isla Sur

La comisión quedó conformada de la siguiente manera:

 

  • Presidenta: Angélica Beatriz Kleber
  • Vicepresidenta: Gladys Norma Friol
  • Secretario: Esteban Damián Veiga
  • Tesorera: Zulma Adriana Crespo
  • 1° Vocal Titular: Santiago Ayen Bedini
  • 2° Vocal Titular: Daniela Paola Prieto
  • 1° Vocal Suplente: Ana Beatriz Millañanco
  • 2° Vocal Suplente: Diego Darío Lozada

 

Comisión Revisora de Cuentas

 

  • 1° Titular: María de las Mercedes Botana
  • 2° Titular: Silvio Claudio Verre
  • Suplente: Héctor Fabián Gallardo

Según se informó, próximamente se concretará una nueva reunión entre los integrantes de la Junta Vecinal de Isla Sur y el Municipio de Lago Puelo. El objetivo será abordar de manera directa las necesidades del paraje y definir posibles acciones conjuntas.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 A 16 años de la tragedia del Cerro Cocinero, una historia que sigue presente en la montaña
2
 Eclipse lunar en Esquel: a qué hora mirar el cielo para ver la “Luna de Sangre”
3
 Chubut: cayó desde un segundo piso mientras festejaba la eliminación de River
4
 Piden 4 años de prisión para el enfermero condenado por sustraer morfina del Hospital de Esquel
5
 Pusieron un candado en una tranquera y dejaron a vecinos sin poder llegar a sus casas
1
 Isla Sur ya tiene Junta Vecinal ¿quiénes la integran?
2
 Conexión en la ciudad: los lugares con servicio de internet libre habilitado
3
 Amenaza en la Escuela 210: "Los docentes estaban asustados"
4
 La Municipalidad de Esquel convoca a la contratación de camiones con batea
5
 Trevelin: capacitaciones para emprendedores y prestadores turísticos
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -