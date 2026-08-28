Isla Sur ya tiene Junta Vecinal ¿quiénes la integran?

La Junta Vecinal de Isla Sur quedó formalmente constituida en Lago Puelo y sus integrantes mantuvieron un encuentro con el intendente Iván Fernández y la secretaria de Gobierno, Natalia Ravarotto. La reunión tuvo como eje el vínculo entre los vecinos del paraje y el Municipio, además de las necesidades que atraviesan en la Isla.

Durante el encuentro, Fernández entregó diplomas a los integrantes de la comisión por la conformación oficial de la Junta Vecinal y planteó la importancia de que los distintos barrios y parajes de Lago Puelo cuenten con organizaciones propias para ordenar y plantear sus demandas. El intendente sostuvo que contar con una junta formalizada permite establecer un canal de comunicación directo con el Municipio y trabajar sobre las necesidades que planteen los vecinos del sector.

Quiénes integran la Junta Vecinal de Isla Sur

La comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Angélica Beatriz Kleber

Angélica Beatriz Kleber Vicepresidenta: Gladys Norma Friol

Gladys Norma Friol Secretario: Esteban Damián Veiga

Esteban Damián Veiga Tesorera: Zulma Adriana Crespo

Zulma Adriana Crespo 1° Vocal Titular: Santiago Ayen Bedini

Santiago Ayen Bedini 2° Vocal Titular: Daniela Paola Prieto

Daniela Paola Prieto 1° Vocal Suplente: Ana Beatriz Millañanco

Ana Beatriz Millañanco 2° Vocal Suplente: Diego Darío Lozada

Comisión Revisora de Cuentas

1° Titular: María de las Mercedes Botana

María de las Mercedes Botana 2° Titular: Silvio Claudio Verre

Silvio Claudio Verre Suplente: Héctor Fabián Gallardo

Según se informó, próximamente se concretará una nueva reunión entre los integrantes de la Junta Vecinal de Isla Sur y el Municipio de Lago Puelo. El objetivo será abordar de manera directa las necesidades del paraje y definir posibles acciones conjuntas.

O.P.