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Viernes 28 de Agosto de 2026
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28 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Iba a viajar a Chubut con pasajeros y dio positivo en alcoholemia

El conductor profesional fue controlado en la Terminal de Ómnibus de Bariloche antes de iniciar el servicio y registró 0,32 g/L de alcohol en sangre. La CNRT lo desafectó e impidió que comenzara el viaje.
Por Redacción Red43

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Un conductor profesional dio positivo en un control de alcoholemia en Bariloche cuando estaba a punto de iniciar un servicio de transporte de pasajeros con destino a la provincia de Chubut. El test realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) arrojó 0,32 g/L de alcohol en sangre.

 

El procedimiento se realizó el jueves 27 de agosto en la Terminal de Ómnibus de Bariloche, como parte de los controles que se llevan adelante sobre los servicios de transporte de pasajeros.

 

No pudo iniciar el servicio

Ante el resultado positivo, los agentes de fiscalización de la CNRT procedieron a desafectar al conductor, por lo que no pudo comenzar el viaje ni trasladar pasajeros. Además, se labraron las actuaciones correspondientes y se iniciará el proceso previsto para determinar las sanciones.

 

 

Los controles de alcoholemia buscan detectar a conductores que no se encuentren en condiciones de comenzar un recorrido y prevenir situaciones de riesgo durante los viajes.

 

Controles antes de los viajes

Los operativos se realizan en terminales de distintos puntos del país y forman parte de las tareas de fiscalización sobre el transporte de pasajeros. En este caso, el control permitió detectar el resultado positivo antes de que el servicio con destino a Chubut saliera de Bariloche.

 

 

O.P.

 

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