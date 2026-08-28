°
°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 28 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
28 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel convoca a la contratación de camiones con batea

Los interesados deberán retirar el formulario de cotización, junto con las cláusulas correspondientes, en la Dirección de Compras de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El municipio abrió una convocatoria para contratar el servicio de camión con batea de 20 m³, destinado al traslado de material desde la Cantera Vitriol hacia distintos barrios de la ciudad con el objetivo de llevar adelante el plan de mantenimiento y enripiado de calles.

 

En ese sentido, se invita a personas y empresas interesadas en ofrecer el servicio de alquiler de camión con batea de 20 m³ a presentar sus propuestas para realizar traslados desde la Cantera Vitriol (zona cercana al Parque Industrial) hacia diferentes sectores de la ciudad.

 

La contratación contempla un total de 150 viajes, que estarán destinados al traslado de material desde la cantera hacia distintos barrios de Esquel.

 

Los interesados deberán retirar el formulario de cotización, junto con las cláusulas correspondientes, en la Dirección de Compras de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Esquel.

 

Forma de pago

 

Se emitirá una orden de compra completa y el pago se realizará mediante partes diarios, de acuerdo con los viajes efectivamente realizados.

 

Para acceder a la contratación, el prestador deberá estar previamente dado de alta como proveedor municipal.

 

Presentación de propuestas

 

Los presupuestos deberán presentarse en la Dirección de Compras de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Esquel, ubicada en San Martín N.º 650, 1.º piso, de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 12:30 horas.

 

Fecha límite para la presentación: 31 de agosto de 2026.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Merienda libre: una nueva propuesta gastronómica
2
 A 16 años de la tragedia del Cerro Cocinero, una historia que sigue presente en la montaña
3
 Eclipse lunar en Esquel: a qué hora mirar el cielo para ver la “Luna de Sangre”
4
 Chubut: cayó desde un segundo piso mientras festejaba la eliminación de River
5
 Piden 4 años de prisión para el enfermero condenado por sustraer morfina del Hospital de Esquel
1
 Isla Sur ya tiene Junta Vecinal ¿quiénes la integran?
2
 Conexión en la ciudad: los lugares con servicio de internet libre habilitado
3
 Amenaza en la Escuela 210: "Los docentes estaban asustados"
4
 La Municipalidad de Esquel convoca a la contratación de camiones con batea
5
 Trevelin: capacitaciones para emprendedores y prestadores turísticos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -