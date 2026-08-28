Joaquín Arbe afronta nuevos desafíos con Buenos Aires

Luego de completar la Media Maratón de Buenos Aires pese a una preparación condicionada por una sinusitis, el atleta esquelense se enfoca en los 42K porteños del 20 de septiembre y proyecta llegar en su mejor forma al Maratón de Valencia. A los 36 años, mantiene intacta la motivación que lo llevó a conquistar 50 títulos argentinos.

Joaquín Arbe volvió a ser protagonista en una de las competencias de ruta más importantes del país. El chubutense completó la Media Maratón de Buenos Aires en 1 hora, 5 minutos y 2 segundos, ubicándose 19.º en la clasificación general de una prueba que reunió a varios de los mejores fondistas del mundo.

El resultado tuvo un valor especial por las condiciones en las que llegó a la carrera. Arbe estuvo un mes sin poder entrenar con normalidad debido a una sinusitis y solamente contó con tres semanas de preparación. Además, debió interrumpir sus dos últimos trabajos de pista porque las sensaciones no eran las esperadas. Por eso, sabía que no estaba en condiciones de acercarse a sus mejores registros.

«Uno siempre va con ganas de correr cerca de su marca, pero sabía que en esta ocasión no llegaba bien. Igualmente, pude hacer una hora cinco baja, que es una marca respetable, así que estoy conforme», explicó.

Con la Media Maratón ya superada y sin molestias físicas, el atleta retomó sus entrenamientos habituales con la mirada puesta en el Maratón Internacional de Buenos Aires, programado para el domingo 20 de septiembre. La intención será acercarse a las 2 horas y 11 minutos, un registro que ya consiguió en el circuito porteño y que considera posible si las condiciones climáticas acompañan.

Arbe reconoció que el recorrido de Buenos Aires no es el escenario ideal para intentar mejorar el récord argentino, porque presenta sectores que interrumpen el ritmo y no siempre cuenta con un grupo numeroso de atletas que sostenga parciales elevados. Sin embargo, ya acordó compartir el ritmo con uno de los principales maratonistas colombianos. El plan inicial será transitar cada kilómetro entre 3 minutos 6 segundos y 3 minutos 8 segundos.

La preparación para esta competencia se realizará íntegramente en Esquel. El fondista tendrá cerca de tres semanas para consolidar el trabajo y recuperar continuidad. Una vez finalizada la prueba porteña, el plan será trasladarse durante noviembre a Cachi, Salta, para entrenar en altura antes del principal objetivo de la temporada: el Maratón de Valencia, que se disputará el 6 de diciembre.

Valencia ocupa un lugar especial en la carrera de Arbe. Allí estableció el 5 de diciembre de 2021 el récord argentino de maratón con 2 horas, 9 minutos y 36 segundos, marca que continúa vigente. Para la edición de 2026 buscará llegar en plenitud y sumarse al pelotón que intentará correr por debajo de las 2 horas y 9 minutos.

«Buenos Aires será una carrera importante, pero Valencia es el objetivo principal. La idea es llegar bien, salir con el grupo y tratar de bajar las dos horas nueve», señaló el esquelense.

El presente deportivo encuentra a Arbe con 36 años recién cumplidos y 23 temporadas dentro del atletismo. Desde sus primeros logros como cadete en los 1.500 metros hasta la actualidad, el chubutense asegura haber alcanzado 50 títulos argentinos, una cifra que refleja una vigencia poco habitual en el alto rendimiento.

El atleta remarcó que, pese a no haberse dedicado de manera exclusiva a la actividad, pudo conservar un nivel competitivo durante más de dos décadas, mantenerse en los primeros puestos y seguir conquistando campeonatos nacionales. Esa posibilidad de continuar peleando en la punta de las carreras es, según reconoció, la principal motivación para prolongar su trayectoria.

«Si me pongo a pensar en todo lo que pasó durante estos años, llegar a 50 campeonatos argentinos demuestra una vigencia difícil de encontrar. Todavía estamos peleando adelante y eso es lo que me mantiene motivado», destacó.

El esquelense también habló con sinceridad sobre las dificultades económicas que atraviesa un deportista de alto rendimiento. Explicó que continúa trabajando como monotributista y contratado por la Municipalidad, por lo que debe seleccionar carreras que ofrezcan premios y le permitan afrontar sus obligaciones cotidianas. Esa realidad no disminuye su compromiso: lo lleva a sostener cada competencia con responsabilidad y a administrar cuidadosamente su calendario.

Finalmente, Arbe volvió a reconocer el acompañamiento recibido a lo largo de los años. «Quiero agradecer siempre a Chubut Deportes, que desde hace mucho tiempo está con nosotros. Ese apoyo es fundamental para seguir viajando y compitiendo en las carreras importantes», concluyó.