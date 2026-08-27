Esquel será sede de tres importantes encuentros científicos y productivos

El INTA Esquel presentó una agenda de actividades para la primavera que incluirá tres eventos de relevancia técnica, científica y profesional, previstos para septiembre, octubre y noviembre.

El primero será la segunda edición de FEDEMAD 2026, la Feria de la Madera, que se desarrollará el viernes 11 y sábado 12 de septiembre en la Sociedad Rural de Esquel. El encuentro tendrá como lema “De la teoría a la práctica” y abordará prevención de incendios, construcción en madera, calefacción con biomasa y fortalecimiento de la cadena forestal industrial.

El director de INTA Esquel, Nicolás Nagahama, destacó el crecimiento de la propuesta y señaló que habrá más de 30 empresas con stands para mostrar tecnologías, maquinarias y sistemas constructivos. Además, se espera superar las 500 personas. La entrada será libre y gratuita, aunque se requerirá inscripción.

“Creo que se va a empezar a convertir en uno de los eventos más importantes en lo que es la parte del forestal industrial”, sostuvo Nagahama.

En octubre será el turno de las primeras Jornadas Patagónicas de Innovación, Desarrollo y Territorio, que se realizarán el 8 de octubre en el Salón del CIEFAP, de 9 a 17 horas. La actividad estará organizada por el Consejo Profesional de las Ciencias Agropecuarias junto a INTA, la Universidad y otras instituciones.

Damián Soto, vicepresidente de la Comisión del Consejo Profesional de las Ciencias Agropecuarias, explicó que se trata de una propuesta que habitualmente se desarrolla en Buenos Aires y que por primera vez llegará a la Patagonia.

“Conseguimos que sea acá en Esquel esta jornada”, señaló. Las jornadas estarán vinculadas a seis ejes temáticos relacionados con la producción agropecuaria y forestal, además de tecnologías, mercados de carbono y las nuevas perspectivas para el sector.

Las inscripciones serán gratuitas y también se prevé la participación de estudiantes de carreras vinculadas a la ingeniería forestal, parques y biología. Para más información dirigirse a: https://www.cpia.org.ar/

Finalmente, del 11 al 13 de noviembre, la Sociedad Rural de Esquel será sede del 49° Congreso Argentino de Producción Animal, organizado por la Sociedad Argentina de Producción Animal junto a INTA y otras instituciones.

El encuentro tendrá un perfil científico y académico y contará con disertantes regionales, nacionales e internacionales. Para esta edición se recibieron 458 resúmenes científicos, provenientes de distintas provincias argentinas y de otros países.

Todos los datos en: https://www.aapa.org.ar/49capa/

De manera simultánea se realizará en el Centro Cultural Melipal el 8° Congreso Americano de Cunicultura, que contará con referentes de países de América, Europa y Asia.

Entre los temas que se abordarán estará el impacto de los incendios en la producción animal, una problemática que atraviesa a la región. Se espera la participación de unas 500 personas en el congreso.

De esta manera, Esquel se prepara para recibir durante la primavera una agenda que reunirá a productores, profesionales, estudiantes, investigadores y especialistas de distintos puntos del país y del exterior.

R.G