Axel Alarcón sueña con llevar la bandera argentina en la final del Oceanman

El nadador de aguas abiertas y paratleta de Esquel, Axel Alarcón Daher, participará de la final mundial del Oceanman, que se realizará del 9 al 15 de noviembre en la ciudad de Miches, República Dominicana. El deportista local afrontará la prueba en la exigente distancia de 10 kilómetros.

El nadador logró su pasaporte a esta instancia internacional tras competir en las aguas abiertas del embalse Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. En esa oportunidad, acompañado por su entrenadora Gisella Finocchiaro, completó el recorrido en 2 horas, 53 minutos y 8 segundos, obteniendo el primer puesto de su categoría y el lugar 44 en la clasificación general entre miles de nadadores.

A esta clasificación se le suma su reciente y destacada participación en la Winter Swimming World Cup 2026, desarrollada en El Calafate, donde cerró su actuación mundialista con el primer puesto en su categoría de 20 a 24 años en la prueba de 300 metros de aguas abiertas, ubicándose octavo en la general entre 84 competidores. Durante el certamen internacional en Santa Cruz, Alarcón logró además el segundo puesto en su división en 200 metros libres, quintos y sextos lugares en pecho y mariposa, y el octavo lugar en 50 metros libres. En ese marco, recibió la Distinción London Accesible por su labor como paratleta, reconociendo sus valores de superación e inclusión en el deporte.

De cara al inicio del certamen en Centroamérica, durante la ceremonia de inauguración se presentará a cada delegación participante. Mediante una votación en línea que permanecerá abierta hasta el día previo a la apertura, se determinará qué representante de cada país llevará la insignia patria en el desfile oficial.

Ante esta oportunidad, el propio deportista convoca a la comunidad a sumarse con su apoyo para ayudarlo a alcanzar ese lugar en la delegación nacional. "Ahí entran en el link y votan porque me postulé para estar como el abanderado de Argentina. Si logro conseguir los votos voy a estar con la bandera argentina allá en Miches, República Dominicana", expresó en diálogo con Red43 el nadador Axel Alarcón.

La idea es vitar por Axel para ser Embajador de Argentina en la OCEANMAN World Final Championship 2026. Se invita a la comunidad a apoyar al deportista, ayudarlo a cumplir su sueño votando en este link: https://welcomeparade.oceanmanswim.com/c/axel-xavier-alarcon-daher

EBW