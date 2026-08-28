Mundial de Hockey: Las Leonas están en la final y Los Leones buscan hoy seguir sus pasos

Las Leonas volvieron a meterse en la gran final del Mundial de Hockey tras superar 1-0 a Australia en una semifinal muy disputada. Ahora, el seleccionado argentino tendrá nuevamente enfrente a Países Bajos, en una definición que se jugará este sábado desde las 11, hora argentina.

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara tuvo que trabajar mucho para quedarse con el triunfo. Australia generó peligro desde los primeros minutos, pero Argentina logró acomodarse con el correr del partido y comenzó a tomar protagonismo.

La apertura del marcador llegó en el último cuarto. Apenas un minuto y medio después del inicio, Julieta Jankunas desvió una jugada preparada tras un córner corto y puso el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Australia buscó el empate en el tramo final y tuvo dos córners cortos consecutivos, pero Cristina Cosentino respondió con intervenciones importantes para sostener la ventaja argentina.

El seleccionado oceánico tuvo una última oportunidad cuando restaban apenas 17 segundos. Australia llegó al gol, pero la conversión fue anulada porque ninguna de sus jugadoras había tocado la bocha dentro del área.

De esta manera, Las Leonas vuelven a disputar una final mundialista y buscarán conquistar su tercer título de la historia, después de los campeonatos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Enfrente estará nuevamente Países Bajos, rival al que Las Leonas ya enfrentaron en tres finales mundialistas: Argentina ganó las de 2002 y 2010, mientras que las neerlandesas se impusieron en 2022. Ahora volverán a encontrarse por el título por cuarta vez. El encuentro será este sábado a las 11.

Los Leones van por el mismo objetivo

Mientras Las Leonas ya aseguraron su lugar en la definición, Los Leones intentarán conseguir este viernes el otro boleto a la final.

El seleccionado argentino masculino enfrentará a Alemania desde las 15.30, hora argentina, en una de las semifinales del Mundial que se disputa en Países Bajos y Bélgica. El partido podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

El desafío será mayúsculo para el equipo dirigido por Lucas Rey, ya que enfrente tendrá al vigente campeón del mundo, que conquistó el título en India 2023.

Argentina llega a esta instancia después de una destacada actuación durante el torneo. En la primera fase derrotó 3-0 a Japón, cayó 3-1 ante Países Bajos y goleó 7-1 a Nueva Zelanda.

En la segunda ronda, Los Leones superaron 3-1 a Inglaterra y luego vencieron 5-3 a India para asegurarse un lugar entre los cuatro mejores.

Una de las grandes figuras del seleccionado argentino es Tomás Domene, máximo goleador del torneo con ocho tantos. El delantero fue determinante en la segunda fase, con tres goles frente a Inglaterra y otros dos ante India.

El partido ante Alemania representa además una oportunidad histórica para Los Leones, que buscarán alcanzar por segunda vez un podio mundialista. Argentina consiguió su única medalla en 2014, cuando obtuvo el bronce.

El ganador de esta semifinal enfrentará en la final al vencedor del duelo entre Países Bajos y España, que jugarán desde las 13.

La jornada podría terminar entonces con una doble presencia argentina en las finales del Mundial: Las Leonas ya tienen su lugar asegurado y Los Leones buscarán completar la hazaña este viernes.

MA