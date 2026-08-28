El Suboficial Mayor Marcelo Asenjo fue homenajeado por sus compañeros

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel informó la finalización del servicio del Suboficial Mayor Marcelo Asenjo dentro del Cuerpo Activo de la institución.

Desde la entidad manifestaron que el integrante cumplió sus etapas de guardia y atención de emergencias junto al personal del cuartel. Asimismo, indicaron que el Suboficial Mayor concluye su desempeño formal en la línea de respuesta de la organización.

En la publicación institucional transmitieron que las instalaciones del cuartel continuarán a disposición de Asenjo para cuando requiera asistir, al tiempo que registraron el cierre de su ciclo operativo dentro del esquema local de bomberos.