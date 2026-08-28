°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 28 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutBomberos
28 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Suboficial Mayor Marcelo Asenjo fue homenajeado por sus compañeros

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel realizó una presentación formal para señalar el término de la etapa de servicio del Suboficial Mayor Marcelo Asenjo en el Cuerpo Activo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel informó la finalización del servicio del Suboficial Mayor Marcelo Asenjo dentro del Cuerpo Activo de la institución.

 

Desde la entidad manifestaron que el integrante cumplió sus etapas de guardia y atención de emergencias junto al personal del cuartel. Asimismo, indicaron que el Suboficial Mayor concluye su desempeño formal en la línea de respuesta de la organización.

 

En la publicación institucional transmitieron que las instalaciones del cuartel continuarán a disposición de Asenjo para cuando requiera asistir, al tiempo que registraron el cierre de su ciclo operativo dentro del esquema local de bomberos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Eclipse lunar en Esquel: a qué hora mirar el cielo para ver la “Luna de Sangre”
2
 Salud: Se realizó el acto de egreso de residentes en el Hospital Zonal de Esquel
3
 Detuvieron a tres sujetos implicados en el violento caso del joven apuñalado en Esquel
4
 Esquel será sede de tres importantes encuentros científicos y productivos
5
 Chubut: la tuvo secuestrada durante días y la golpeó frente a su hijo de 4 años
1
 Detuvieron a tres sujetos implicados en el violento caso del joven apuñalado en Esquel
2
 Cuota alimentaria: qué hacer si el padre no paga y cuándo pueden intervenir los abuelos
3
 Este viernes continúan los trabajos sobre el tramo cortado de la Ruta 71
4
 Esquel y Trevelin reciben el Provincial de Menores con equipos de toda la provincia
5
 Chubut lanzó una nueva formación en Cuidados Integrales de Infancias
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -