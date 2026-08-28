Chubut lanzó una nueva formación en Cuidados Integrales de Infancias

El Gobierno del Chubut realizó este jueves el lanzamiento oficial del Curso de Cuidados Integrales de Infancias, una nueva instancia de capacitación destinada al personal dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano que se desempeña en áreas vinculadas con la protección de niños, adolescentes y familias.

El acto contó con la presencia de la rectora de la Universidad del Chubut, Marcela Freytes; el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Cunha; y el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Christian Aprosoff.

La propuesta, que cuenta con más de 80 inscriptos e inscriptas, forma parte de una línea de formación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano junto con la Secretaría General de Gobierno y la Universidad del Chubut, orientada a fortalecer las capacidades de quienes desarrollan tareas de cuidado en distintos ámbitos de la provincia.

Durante la presentación, Aprosoff destacó que “estamos muy contentos con este trabajo impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Humano junto con la Secretaría General de Gobierno y la Universidad del Chubut, porque permite dar respuesta a una demanda histórica de formación, reconocimiento y profesionalización de las tareas de cuidado”.

Asimismo, remarcó que “quienes cuidan cumplen una función esencial dentro de nuestro sistema de protección. Brindarles herramientas, reconocer sus saberes y generar oportunidades de capacitación también significa mejorar la calidad del acompañamiento que el Estado ofrece a los niños, los adolescentes y sus familias”.

Continuidad de una política de formación

Durante el primer cuatrimestre de 2026 finalizaron cuatro Cursos de Cuidados Integrales, que alcanzaron a más de 150 egresados y egresadas. Tres de las propuestas estuvieron dirigidas a las comunidades de Esquel, Río Pico y José de San Martín, mientras que la cuarta tuvo alcance provincial y estuvo destinada al personal de las residencias de personas mayores dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano.

En el segundo cuatrimestre, la iniciativa continúa con cuatro nuevos Cursos de Cuidados Integrales de Infancias. Tres de ellos ya comenzaron en Rawson, con más de 60 inscriptos; Puerto Madryn, también con más de 60; y Sarmiento, con más de 70 participantes.

Con el inicio de la capacitación destinada al personal del los dispositivos de cuidado dependientes del Ministerio, esta segunda etapa reúne a más de 270 personas, ampliando el alcance territorial de la propuesta y consolidando una política orientada a fortalecer y jerarquizar los conocimientos y las prácticas vinculadas con los cuidados integrales.

Los cursos abiertos a las comunidades cuentan, además, con una orientación asociativa destinada a favorecer la inserción laboral. Por su parte, la formación dirigida al personal de las instituciones del Ministerio se integra al fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Niños, Adolescentes y Familias de la Provincia del Chubut.

R.G