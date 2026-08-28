Esquel y Trevelin reciben el Provincial de Menores con equipos de toda la provincia

Esquel y Trevelin son sede este fin de semana del Provincial de Handball de categoría Menores, una competencia que reúne a equipos de distintas localidades de Chubut y que tendrá sus definiciones el próximo domingo en la ciudad de Esquel.

La rama femenina disputa sus encuentros en Esquel, mientras que la masculina tiene como escenario la localidad de Trevelin. En total participan aproximadamente ocho equipos por rama, divididos en dos zonas de cuatro.

Jimena Fraifer, entrenadora de la categoría Menores femenina de Esquel, destacó el trabajo realizado durante el año y la posibilidad de recibir el certamen en la Cordillera.

“Este torneo es el provincial de categoría menores, que nos tocó recibirlo acá en Esquel y Trevelin. En nuestra cancha tenemos jugando a la rama femenina y en Trevelin está la rama masculina”, explicó.

Participación de equipos de distintos puntos de Chubut

El campeonato cuenta con representantes de la cordillera, el valle y Comodoro Rivadavia. Entre los equipos participantes se encuentran conjuntos de Esquel, El Bolsón, Lago Puelo y El Maitén, además de representantes de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

Las jugadoras y jugadores que participan pertenecen a la categoría Menores, con edades que van aproximadamente desde los 11 hasta los 14 años.

“Están entrenando las chicas todo el año, así que esperando este momento para llegar al provincial en óptimas condiciones”, señaló Fraifer.

La entrenadora también resaltó el valor de disputar una competencia de estas características en la región y contar con equipos provenientes de diferentes puntos de la provincia.

El torneo comenzó este viernes y continuará durante todo el fin de semana. Las definiciones están previstas para el domingo, cuando se conocerán los campeones de ambas ramas.

Finales y premiación

Las finales de las categorías femenina y masculina están programadas para el domingo desde las 13 horas en Esquel. Una vez finalizados los partidos se realizará inmediatamente la ceremonia de premiación.

“Las finales están programadas a partir de la una del mediodía, la de chicas y varones. Terminan las finales y es inmediatamente la premiación”, indicó Fraifer.

Desde la organización invitaron a las familias y a toda la comunidad a acercarse para acompañar a los equipos durante las instancias decisivas del Provincial.

“Así que invitamos a todo el que quiera venir a apoyarlos”, expresó la entrenadora.

MA