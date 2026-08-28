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Por Redacción Red43

Detuvieron a tres sujetos implicados en el violento caso del joven apuñalado en Esquel

La investigación avanzó en la detención de los dos hermanos que habían sido señalados en el caso, y una tercera persona implicada, explicó la comisario Pauli.
Por Redacción Red43

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El caso del joven Manquillán, encontrado con 7 puñaladas y con testigos que señalaron el uso de armas de fuego, suma un nuevo paso en la investigación.

 

Durante el mediodía de hoy viernes, fueron identificados y detenidos tres de los acusados de realizar las heridas. Dos de ellos, hermanos mellizos, y una tercera persona implicada en el operativo.

 

La madre de la victima había señalado que los hechos implicaban a estas personas y el uso de distintos tipos de armas, además de las armas blancas en las heridas, y la investigación continuaba recolectando pistas que hagan solido el caso y las acusaciones.

 

La División Policial de Investigaciones realizó el operativo y los siguientes pasos en el caso están en proceso.

 

SL

 

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