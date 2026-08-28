Detuvieron a tres sujetos implicados en el violento caso del joven apuñalado en Esquel

El caso del joven Manquillán, encontrado con 7 puñaladas y con testigos que señalaron el uso de armas de fuego, suma un nuevo paso en la investigación.

Durante el mediodía de hoy viernes, fueron identificados y detenidos tres de los acusados de realizar las heridas. Dos de ellos, hermanos mellizos, y una tercera persona implicada en el operativo.

La madre de la victima había señalado que los hechos implicaban a estas personas y el uso de distintos tipos de armas, además de las armas blancas en las heridas, y la investigación continuaba recolectando pistas que hagan solido el caso y las acusaciones.

La División Policial de Investigaciones realizó el operativo y los siguientes pasos en el caso están en proceso.

SL