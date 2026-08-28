Esquel y Trevelin unen sus voces en un nuevo encuentro coral abierto a la comunidad

La actividad coral tendrá un nuevo encuentro este sábado 29 de agosto en Esquel, con la participación de cinco agrupaciones que compartirán una jornada de música y voces en el auditorio del Aula de Extensión de la Universidad del Chubut, ubicado en Holdich 960.

La propuesta comenzará a las 18 horas y forma parte del ciclo coral que organiza por tercer año consecutivo el Coro Vocacional de la UDC, dirigido por Sonia Baliente, quien además se desempeña como subsecretaria de Cultura de Esquel. El ciclo contempla también una nueva fecha para el 26 de septiembre.

Una tarde con cinco agrupaciones

Durante el encuentro participarán el Coro Seion, perteneciente a la Asociación Galesa y dirigido por Antonella Sarteschi; el coro femenino Tresquel, integrado por personas de Esquel y Trevelin y dirigido por María de Oro; el Taller de Exploración Vocal de la Formación Vocacional de la 818, coordinado por Antú Paillacán; el coro femenino Luna Sur, también dirigido por Baliente; y el propio Coro Vocacional de la Universidad del Chubut.

Baliente explicó que antes del concierto los participantes realizarán una actividad conjunta para preparar la presentación.

“Nosotros nos juntamos una hora antes, con todos los coros, y hacemos una vocalización, juegos vocales, y además siempre preparamos una canción final entre todos”, contó.

El concierto tendrá una duración estimada de entre una hora y una hora y media y la entrada será libre y gratuita.

Un movimiento coral que crece en la región

Además de presentar el encuentro de este sábado, Baliente destacó el crecimiento que viene teniendo la actividad coral en Esquel, Trevelin y localidades cercanas.

“Con todos los coros de la ciudad y de la región, entre Esquel y Trevelin, somos alrededor de 12, 13 coros. Hay un montón de gente trabajando en esta área”, señaló.

En ese sentido, explicó que las agrupaciones mantienen contacto y organizan distintas propuestas a lo largo del año. También mencionó la incorporación de talleres corales en la Escuela 818 y la realización de otros conciertos y encuentros durante los próximos meses.

“Después el Coral del Sur de Jorge de Oro hace su concierto, nos vamos invitando. A fin de año tratamos de hacer algún encuentro grande entre todos también”, explicó.

Una actividad abierta a mayores de 18 años

El Coro Vocacional de la Universidad del Chubut está abierto a personas mayores de 18 años y no requiere una audición previa para incorporarse.

“Siendo un coro vocacional no tengo audiciones de hacer pruebas de voces, sino que se trabaja”, explicó Baliente.

Actualmente, la agrupación cuenta con alrededor de 55 integrantes y trabaja principalmente con repertorio de música argentina. La directora señaló que la elección de las obras se adapta a las características del grupo y a las posibilidades del coro.

“Voy buscando el material según el coro que tengo, ¿no? No tratar de imponer cosas que parece que el coro no puede hacer y haya una frustración”, explicó.

La invitación para este sábado es abierta a toda la comunidad. El encuentro comenzará a las 18 en el auditorio del Aula de Extensión de la UDC, en Holdich 960, con entrada libre y gratuita.

AMD