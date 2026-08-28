Este viernes continúan los trabajos sobre el tramo cortado de la Ruta 71

Este viernes continúan los trabajos conjuntos entre Vialidad Provincial y el Parque Nacional Los Alerces para avanzar en la reparación del corte de la Ruta Provincial N°71, entre los parajes Cume Hue y Arrayanes.

En el operativo se encuentra afectado un camión cargo con chofer y ayudante, que trabaja de 8 a 16 horas trasladando material de descarte desde la cantera Fontana hasta un sector cercano a la Seccional Arrayanes. El vehículo permanecerá operativo hasta finalizar la reparación.

También se traslada una retroexcavadora hacia el campamento vial de Bahía Rosales, que será operada por personal de Vialidad Provincial. A esto se suma una motoniveladora que el organismo utiliza desde abril para mantener la Ruta 71.

El operativo cuenta además con personal de Servicios Auxiliares del Parque Nacional, una cuadrilla del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, y agentes de Gendarmería Nacional de la Sección Futalaufquen para brindar seguridad en los cortes.

Vialidad Provincial trabaja en el lugar con acompañamiento de Vialidad Nacional, que también aporta camiones para las tareas de reparación.

R.G