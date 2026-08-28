Continúa la capacitación para docentes de Educación Especial

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, en articulación con la Dirección General de Educación Especial y la Subsecretaría de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación, continúa desarrollando la capacitación “Tecnologías para la Inclusión de Personas con Discapacidad”, una propuesta que busca acercar conocimientos y herramientas tecnológicas a la comunidad educativa y a las familias de distintas regiones de la provincia.

La iniciativa se enmarca en el Programa Laboratorio de Tecnologías Inclusivas (LTI) y parte de la necesidad de remover las barreras que atraviesan las personas con discapacidad en diferentes contextos educativos y familiares. En este sentido, la capacitación promueve el conocimiento y el uso de tecnologías asistivas, productos de apoyo, dispositivos y software accesibles que contribuyan a ampliar las posibilidades de participación, autonomía e inclusión.

Una propuesta que recorre las regiones

La capacitación es gratuita y de modalidad mixta, combinando encuentros virtuales, instancias presenciales y talleres destinados a las familias. Está dirigida a docentes de los distintos niveles y modalidades educativas, así como a familias de todas las regiones de Chubut.

Durante el primer cuatrimestre, la propuesta alcanzó a las Regiones II, IV y VI, con actividades en Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, además de los encuentros virtuales de inicio y cierre. En cada sede se desarrollaron espacios específicos para docentes y talleres destinados a las familias.

Durante el segundo cuatrimestre, la capacitación continuará en las Regiones I, III y V, con actividades previstas en Las Golondrinas, Esquel y Sarmiento, respectivamente. El cronograma contempla encuentros virtuales, talleres familiares y jornadas presenciales para docentes.

Tecnología para ampliar derechos

La propuesta busca que la tecnología se convierta en una herramienta concreta para favorecer la accesibilidad y reducir las barreras que pueden limitar la participación de las personas con discapacidad.

En este marco, el Laboratorio de Tecnologías Inclusivas trabaja en el asesoramiento, la capacitación y el desarrollo de soluciones accesibles, articulando con instituciones, profesionales y distintos actores para incorporar la accesibilidad desde el diseño y generar herramientas aplicables a contextos reales.

El equipo a cargo de la capacitación está integrado por el profesor de Educación Especial con orientación en Ciegos, Matías Chludil, y el Director General de Coordinación Institucional de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Antonio Emilio Armada Castillo, quienes llevan adelante las instancias de formación vinculadas con el uso de tecnologías accesibles.

La capacitación contempla una certificación de 60 horas para quienes completen todas las instancias requeridas y aprueben el trabajo final.

De esta manera, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación fortalecen una línea de trabajo que vincula conocimiento científico, innovación y políticas públicas, con el objetivo de que las tecnologías puedan contribuir de manera concreta a construir entornos educativos y familiares más accesibles e inclusivos en toda la provincia.

Toda la información se encuentra en: https://ciencia.chubut.gov.ar/capacitacion-lti/

R.G